Le couscous revisité d’un chef américain étoilé fait rire la Toile

Et si en fait il y avait de la menthe et des noix de cajou dans le couscous ? Selon Frankie Celenza, un chef américain suivi par plus de 33 000 personnes sur Instagram, c’est possible.

Le chef étoilé américain a souhaité revisiter notre plat traditionnel, et on peut dire que les internautes n’ont pas tardé à réagir, il suffit de taper #couscous sur Twitter pour s’en rendre compte.

En effet, Frankie a intégré dans sa version, des tomates cerises, de la cannelle, de la menthe et des noix de cajou, on est bien loin de notre couscous marocain du vendredi.

Dès la publication de la photo sur les réseaux sociaux du chef, les internautes sont montés au créneau pour critiquer cette recette un peu loufoque. Mais comme les internautes ne manquent pas d’humour, ils n’ont pas hésité à partager des photos de ce couscous en demandant notamment l’aide de Choumicha ou en trollant le chef. Florilège.