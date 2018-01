Le e-sport à la conquête des Marocains

Discipline à part entière, le e-sport ou sport électronique a conquis des millions de fans à travers le monde, mais aussi plus de 1 million Gamers marocains dont certains se sont distingués dans des compétitions internationales.

Counter-Strike, StarCraft 2, Hearthstone, Call Of Duty, FIFA… Des noms devenus familiers pour la plupart des jeunes aujourd’hui, mais aussi pour leurs aînés qui ont pu découvrir les premiers jeux vidéo au début des années 80. Dix ans plus tard, ces jeux accessibles sur le réseau local ou via Internet, ont séduit des millions de fans à travers le monde, devenant une discipline à part entière, avec ses codes, ses tournois, ses champions… L’e-sport, ou sport électronique, est né.

Rapidement, ces jeux en réseau qui se pratiquent sur tablette, ordinateur, smartphone ou console se professionnalisent, attirant les sponsors et générant des revenus très importants, grâce en partie à la diffusion par streaming. Un succès qui va conduire à la création de ligues professionnelles et de compétitions organisées par la Fédération Internationale de Sport Electronique (ESIF). Diffusés en direct dans plusieurs pays, les World Cyber Games, Electronic Sports World Cup ou encore les championnats du monde du Paris Games Week voient des milliers de joueurs s’affronter autour de quelques jeux devenus mythiques comme League of Legends, Call of Duty, Street Fighter ou encore Fifa pour les mordus du ballon rond virtuel.

Ainsi, en 2017, 390 tournois e-sport ont été organisés dans le monde à travers 43 disciplines, réalisant une audience de plus de 665 millions de spectateurs et 15,6 milliards d’heures de visionnage. Avec une croissance +26% par rapport à 2016, l’e-sport a battu tous les records l’an dernier après avoir généra plus de 1, 5 milliards de dollars de revenus.

L’engouement est tel qu’en 2016, le Comité olympique reconnaît l'e-sport comme un sport à part entière, et l’invite à participer aux prochains Jeux asiatiques de 2022 en Chine.

Au Maroc, on dénombre quelque 1 million de Gamers actifs et plus de 4 millions de Gamers potentiels, dont certains se sont illustrés dans des compétitions internationales.

inwi, l’opérateur global des télécommunications, s’est investi très tôt dans le développement du gaming dans le royaume en soutenant notamment le collectif «Moroccan Game Developpers». Une collaboration qui a permis à des jeux 100% marocains de voir le jour comme «Z7am» et «Trombiya», tous deux disponibles sur «La3b’in», la plateforme inwi dédiée au gaming.

Aujourd’hui, l’opérateur peut se targuer d’être le seul opérateur à disposer d’une plateforme entièrement dédiée aux jeux 100% marocains sur mobile, contribuant ainsi à l’émergence d’une réelle industrie du jeu vidéo au Maroc et dans la région. Une stratégie qui devrait permettre au royaume de briller davantage dans cette discipline comme le souligne Brahim Amdouy, Manager des Contenus à inwi : «Le Royaume compte des milliers de pratiquants de cette discipline sportive à part entière. Notre objectif est de participer à structurer la pratique de l’E-sport au Maroc, d’offrir aux joueurs des espaces et des plateformes de compétition aux standards internationaux et de faire du Maroc une étape de qualification aux manifestations internationales en matière d’e-sport »

Et pour permettre aux gamers marocains de percer rapidement au niveau mondial, inwi a créé en partenariat avec Area12, «inwi e-league», un programme de compétitions professionnelles ouvert à tous les joueurs marocains autour de 8 jeux phares comme League of legends, Fifa 2017, The King of Fighters XIV, Street Fighter V, Clash Royale…

Lancée en mai 2017, «inwi e-league» s’est vite imposée comme La plateforme de référence du gaming au Maroc avec plus de 20.000 inscrits et quelque 5 millions d’interactions. En outre, inwi e-league et AREA 12 ont intégré officiellement l’ESWC (eSport World Convention). « La création de la inwi e-league confirme l’engagement constant de l’opérateur pour accompagner au quotidien les gamers, les développeurs et les passionnés d’e-sport au Maroc», précise encore Brahim Amdouy. Cerise sur le gâteau: chaque année, le vainqueur de la compétition va représenter le Maroc aux championnats du monde au Paris Games Week. Une reconnaissance qui offre un passage réussi du virtuel au concret.