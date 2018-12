Diapo. Ces people qui passent le Nouvel An à Marrakech

Carla Bruni, Owen Wilson, Redone, Keylor Navas… De nombreuses personnalités marocaines et étrangères ont jeté leur dévolu sur la ville de Marrakech pour le Nouvel An. Tour d’horizon.

Décidément, Marrakech est toujours “the place to be” pour le nouvel an. Avec son soleil qui dure presque toute l’année, l’authenticité et la gaieté de son architecture, ses lieux de fête luxueux et la joie de vivre inébranlable de ses habitants, la ville ocre charme de nombreux people marocains et étrangers désireux de finir l’année en beauté.

Lire la suite sur Plurielle.ma