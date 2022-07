La collection été 2022 de Nespresso est arrivée. C’est une gamme tropicale d’inspiration brésilienne. Pour porter cette campagne, Alessandra Ambrosi, mannequin star brésilienne, connue pour son engagement pour l’écologie, a été choisie comme égérie.

Inspiré des délicieuses saveurs des tropiques, le citron vert et la menthe, le nouveau café Barista Creations Liminha over ice a tout d’une boisson rafraichissante et reposante. Le jaune citron ensoleillé et l’impression de feuilles tropicales qui ornent les derniers designs d’été de Nespresso, rendent hommage au brésil. Nespresso rend également hommage au paysage vibrant du brésil, prêt à unir les amoureux du café par la positivité cette saison.

«J’aime le concept du café qui marque des moments importants de réflexion tout au long de la journée. Je suis très enthousiaste à l’idée de faire partie d’une campagne aussi stimulante et de travailler avec Nespresso pour donner vie à ces délicieuses recettes», déclare Alessandra Ambrosi.

En plus d’incarner la joie de vivre et la bonne ambiance, cette nouvelle campagne Nespresso est un hymne au bien-être. L’été est le moment idéal pour mettre en place de nouvelles routines comme celles d’accompagner son cours de yoga ou sa méditation d’un café glacé. Le café est l’élément de base qui aide à soutenir ces résolutions estivales.

C’est d’ailleurs pour cette raison que Nespresso a mis en avant des mantras positifs tout au long de l’été, dont deux d’entre eux- «New bearth bloom» et «inhale exhale enjoy» -qui figureront sur les tasses de café en édition limitée.

Outre les mantras de pleine conscience et les nouveaux cafés glacés exotiques, la collection estivale de Nespresso propose des accessoires en édition limitée et des recettes rafraîchissantes de café froid. Le film de la campagne d’été donnera vie à tout cela. Il mettra en scène des rituels stimulants, incarnés par Alessandra, typiquement Brésiliens et agrémentés par un excellent café.

Boissons et accessoires

Cette année, les nouveautés rafraîchissantes de la gamme Barista Creations pour la glace de Nespresso sont des sensations tropicales rafraîchissantes, au citron vert et à la menthe. Le Liminha over Ice et l’Exotic Liminha over Ice s’inspirent des saveurs brésiliennes piquantes et s’accompagnent de toutes nouvelles recettes innovantes pour un moment de café glacé gourmand à savourer tout au long de l’été.

Les nouveaux cafés sont disponibles aux côtés des cafés noirs saisonniers Barista Creations for Ice et les populaires Barista Creations for Ice Coconut Flavour et Tropical Coconut Flavour qui font un retour en force.

Les recettes de café d’été désaltérantes de Nespresso sont disponibles sur le site www.nespresso.com/recipes

En plus du café, deux tasses de café en édition limitée signées Alessandra Ambrosio ont été lancés cet été. Chacune des tasses présente un des mantras estivaux de Nespresso pour savourer des cafés chauds ou froid.

Pour profiter de l’été en vacances, la tasse de voyage classique Nomad a été lancée dans une toute nouvelle couleur bleu océan. Les cafés glacés portables peuvent être dégustés avec la bouteille d’eau Nespresso.

Quatre playlists de rituels ont aussi été créées sur Spotify en partenariat avec Alessandra Ambrosio pour que chacun puisse profiter de son propre choix de musique tout en préparant ses recettes Nespresso préférées.