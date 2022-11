Le premier supermarché 100% marocain de plats cuisinés surgelés a ouvert ses portes à Casablanca, dans le quartier Racine. Fryst vient offrir un large choix de plats cuisinés surgelés, produits et conditionnés par l’enseigne au Maroc.

Portée par le jeune entrepreneur marocain, Majd Lemseffer, Fryst est pas une franchise internationale, mais une création 100% marocaine. L’homme derrière cette histoire n’est autre que celui qui a créé la célèbre enseigne de sushis Japy, devenue aujourd’hui une référence de la livraison de plats asiatiques.

Il s’agit pour Fryst de faire découvrir aux Marocains une offre qualitative et diversifiée de plats cuisinés surgelés imaginés, conçus, produits et conditionnés au Maroc et qui permet d’apporter de nouvelles solutions culinaires. Pour Majd Lemseffer, il ne s’agit pas d’innover pour innover, mais de répondre à un réel besoin des consommateurs : disposer à tout moment d’une solution pratique, rapide et facile permettant de préparer en quelques minutes un plat ou encore un repas complet.

Alternative aux plats surgelés industriels, Fryst a choisi de se positionner comme « La maison des plats cuisinés surgelés faits-maison« . Un choix qui se traduit par la sélection d’ingrédients naturels, des recettes et des modes de préparations traditionnels et une distinction sur laquelle le fondateur de l’enseigne insiste tout particulièrement : «les plats cuisinés surgelés Fryst sont garantis sans conservateurs, sans additifs, sans colorants! Même si on produit en quantité, on cuisine de façon artisanale, aussi bien et aussi bon qu’à la maison». Et tous les plats Fryst sont évidemment garantis 100% Halal.



Des plats «faits-maison » sains et bons

À travers une offre qui ne compte pas moins de 100 références dès son lancement, Fryst se présente comme une réponse parfaitement adaptée à tous ceux et toutes celles qui n’ont pas ou plus le temps de cuisiner en raison d’une vie active intense, ceux qui voudraient se faire plaisir occasionnellement ou encore avoir à portée de main une solution immédiate pour combler des invités surprises.

L’effet de surprise est, lui aussi, de mise quand on découvre la diversité des univers culinaires proposé par Fryst à travers son offre de plats cuisinés surgelés. « La fierté nationale oblige, on commence par les recettes traditionnelles marocaines, à savoir toutes les variantes de Tajines, Spécialités régionales, Couscous, Pastillas, Tanjias et autres Chiouates en version originale ou subtilement revisitées », annonce la marque dans un communiqué.

« On y a aussi les indispensables Pizzas «cuites au feu de bois !» dans toutes les versions, les pâtes, elles également cuisinées à toutes les sauces et dans toutes les formes, les risottos ; les spécialités espagnoles notamment la Paella, les classiques de la cuisine internationale comme le Cordon Bleu, le filet de bœuf avec ses sauces ou encore le Hachis Parmentier », détaille Fryst. Sans oublier un large choix de plats asiatiques, du riz cantonnais aux brochettes en passant par les Nems ainsi que des préparations exclusivement composées de légumes pour les végétariens.