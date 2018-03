Cartier lance une boutique éphémère à Marrakech

Si les diamants sont éternels, le joaillier Cartier imagine une mise en scène éphémère pour mettre ses joyaux en lumière. C’est au cœur du palace le Mandarin Oriental que la maison ouvre son écrin aux visiteurs.

Installée comme un bijou flottant sur l’un des bassins du Mandarin Oriental, la boutique éphémère Cartier à Marrakech interprète avec brio luxe et détente, dans un décor aquatique onirique. Ainsi, pour l’occasion, une terrasse a été créée et aménagée sur le bassin central. Divisée en deux espaces, on trouve d’un côté, la boutique et son groom Cartier, de l’autre, une esplanade invitant à la détente. La boutique éphémère de Marrakech évoque des éléments décoratifs de la boutique de Casablanca comme ce moucharabieh en mailles dorées rétroéclairées emblématique, un motif traditionnel que Cartier modernise par un travail minutieux.

