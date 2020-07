Volkswagen: un nouveau Tiguan restylisé et plus branché dévoilé en Allemagne

Quatre ans après son lancement, le best-seller des SUV s’offre un facelift. Une version hybride et un nouveau design qui lui confère une allure plus branchée. Décryptage.

Il est l’un des SUV les plus vendus dans le monde avec plus de six millions d’exemplaires produits à ce jour. En 2019, il s’est hissé non seulement en tête des ventes de la marque, mais aussi du groupe Volkswagen dans son ensemble, avec 911.000 exemplaires environ. Et pour rester dans la course, le best-seller de la marque vient de subir un restylage en profondeur.

Dévoilé début juin en Allemagne, le nouveau Volkswagen Tiguan passe à la vitesse supérieure et affiche un design plus affûté en se dotant au passage d’une multitude d’innovations techniques

Électrique, numérique et connecté, «le SUV compact entre ainsi parfaitement en phase avec les impératifs de notre époque», indique Ralf Brandstatter, Chief Operating Officer et futur PDG de la marque Volkswagen, lors du lancement, en première mondiale, du nouveau Tiguan.

S’il est toujours facilement reconnaissable, le Tiguan hérite toutefois de la calandre des modèles les plus récents et notamment du Touareg. Occupant toute la face avant, elle loge des optiques à led débordant sur les ailes. Le bouclier lui aussi redessiné concourt à renforcer l’agressivité du modèle avec ses grandes prises d’air en forme de C aux extrémités.

La partie arrière change quelque peu, mais demeure sensiblement identique à la mouture actuelle.

Le nouveau modèle est chaussé de nouvelles jantes de 17 et de 20 pouces et adopte de nouvelles couleurs de carrosserie.

A bord, le Tiguan s’offre de nouveaux revêtements, un volant multifonction inédit, qui reçoit, en option, des commandes tactiles rétroéclairées.

L’habitacle se voit désormais équipé de la dernière interface multimédia MIB3 du constructeur qui offre un écran de 6,5 pouces pour les variantes d’entrée de gamme et de 8 pouces pour les déclinaisons mieux équipées. Le système permettra également de synchroniser Android Auto et Apple CarPlay sans brancher un fil.

L’éventail des fonctions et des services en ligne embarqués est tout aussi impressionant avec un système d’infodivertissement de toute dernière génération (MIB3). Autre nouveauté, un système audio de 480 watts signé par Harman Kardon, grands spécialistes de l’audio. Enfin, les fonctions de climatisation deviennent numérique et sont associés à des curseurs et des pavés tactiles.

Côté sécurité, les nouveaux projecteurs matriciels à LED « IQ.LIGHT » du Tiguan rendent la conduite de nuit plus sûre et confortable que jamais. On notera le nouvel assistant de conduite (« Travel Assist ») du Tiguan offre désormais une conduite assistée jusqu’à 210 km/h (guidage longitudinal et transversal).

A noter également que la cabine de ce nouveau Tiguan incorporera un nouvel éclairage d’ambiance ainsi que de nouveaux agencements de couleurs et de matériaux, sans oublier des motifs de sièges distingués comme sur la Golf.

Quatre déclinaisons seront proposées : Tiguan S, SE, SE R-Line Black et SEL R-Line. Toutes seront équipées de série de la transmission intégrale 4MOTION, sauf sur le Tiguan S où elle sera proposée en option.

L’essentiel de la gamme Tiguan devrait également hériter des moteurs essence de cette dernière, y compris le 1.5 TSI, en version classique (130 ch) et à hybridation légère eTSI (150 ch). Côté diseel, on retrouve le même 4-cylindres turbo de 2,0 litres d’une puissance de 184 chevaux qui sera jumelé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports.

Une version hybride sera proposée avec le Tiguan eHYbrid qui disposera lui d’une puissance cumulée de 245 ch, d’une transmission intégrale mécanique 4Motion et pourra rouler en mode électrique durant 50 km au moyen d’une batterie d’une capacité de 13 kWh.

Mais le clou dans ce programme de facelift, c’est l’arrivée d’un Tiguan R, dopé par 320 ch, via un 2.0 TSI.

Les premières livraisons du Volkswagen Tiguan restylé interviendront en concessions début novembre en Europe avec un prix annoncé à partir de 34.000 € (350.000 DH environ).

