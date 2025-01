Dans l’univers des SUV, se distinguer n’est pas une mince affaire. Pourtant, le Volkswagen T-Roc réussit à imposer son style avec une aisance déconcertante. Entre sa motorisation musclée, son design travaillé et ses équipements haut de gamme, ce modèle a tout pour séduire. Et grâce à une offre exceptionnelle, il devient aujourd’hui encore plus irrésistible.

Un design qui fait forte impression

Dès le premier regard, le T-Roc en impose. Sa carrure affirmée et ses lignes tendues lui donnent cette présence qui attire l’œil. À l’avant, les projecteurs LED dessinent une signature lumineuse moderne, tandis qu’à l’arrière, les feux assombris ajoutent une touche de mystère. Les jantes en alliage, disponibles en plusieurs tailles jusqu’à 19 pouces, renforcent son allure sportive. Mais l’esthétique ne s’arrête pas à l’extérieur. L’habitacle, sobre et élégant, offre une expérience de qualité. Matériaux premium, inserts chromés, sellerie cuir ou mixte selon les finitions… On est ici dans du sérieux. Mention spéciale pour le toit panoramique qui, en plus d’illuminer l’intérieur, donne une sensation d’espace particulièrement agréable.

Des performances au rendez-vous

Le T-Roc n’est pas qu’une question de style. Sa motorisation 2.0 TDI délivre 150 chevaux, avec un couple généreux de 360 Nm accessible dès 1 600 tours/minute. Associée à une boîte DSG à 7 rapports, cette mécanique assure une conduite fluide et réactive, que ce soit sur autoroute ou en ville. Ce moteur diesel se distingue également par sa sobriété. Avec une consommation mixte de 5 l/100 km, il offre une efficacité appréciable sans compromettre les performances. Parfait pour les trajets quotidiens comme pour les aventures plus longues.

Le T-Roc met l’innovation technologique au service de la conduite. Parmi ses nombreux atouts, le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ajuste automatiquement la vitesse en fonction du trafic, garantissant une conduite plus fluide et plus sereine. Le Front Assist, un système de freinage d’urgence, assure une surveillance constante de la route et intervient pour éviter les collisions potentielles. Côté confort, le Digital Cockpit Pro affiche toutes les informations nécessaires sur un écran de 10,25 pouces, personnalisable et intuitif. Et grâce à App-Connect, certaines applications mobiles s’intègrent parfaitement au système embarqué, tandis qu’un chargeur à induction permet de ne jamais manquer d’énergie, au propre comme au figuré.

Le Volkswagen T-Roc se décline en quatre finitions:

-Design: Une finition qui incarne la simplicité élégante, avec des jantes en alliage 17 pouces et un Digital Cockpit 8 pouces, pour un style et une technologie sans compromis.

-Sport: Elle ajoute une touche dynamique avec son toit panoramique et ses jantes en alliage 18 pouces. Les finitions sportives et les éléments chromés renforcent son caractère athlétique.

-X’trême: L’option parfaite pour les amateurs de technologie et de confort. Elle inclut le Digital Cockpit Pro 10,25 pouces, des sièges chauffants à réglage électrique et une sellerie cuir Vienna, entre autres équipements haut de gamme.

-R-Line: Pour ceux qui recherchent une allure plus affirmée, cette version intègre des pare-chocs spécifiques, des jantes 19 pouces, un pédalier en acier inoxydable et des sièges sport en cuir Nappa.

Proposé à partir de 319.000 DH au lieu 355.000 DH, le Volkswagen T-ROC est disponible chez CAC: 05 22 31 81 81 – 05 22 67 79 11 et son réseau au Maroc.