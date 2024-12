Volkswagen Maroc affiche un bilan satisfaisant en cette fin d’année après avoir dépassé la barre symbolique des 10.000 véhicules neufs livrés en 2024. Une première depuis la sortie de la crise du Covid. Ce chiffre symbolique marque un tournant décisif pour Volkswagen au Maroc, propulsée par le lancement retentissant du Nouveau Tiguan en mai dernier.

Cette performance exceptionnelle place la marque dans le Top 5 des ventes automobiles au Maroc, une prouesse d’autant plus remarquable qu’elle repose sur une gamme de seulement cinq modèles : Golf, T-Roc, Tiguan, Touareg et Caddy, chacun en tête de son segment respectif. Mieux encore, Volkswagen est désormais N° 1 des SUV dans le Royaume.

Une stratégie premium qui porte ses fruits

« Atteindre ce palier avec une gamme réduite et des modèles positionnés dans un marché premium plutôt que généraliste, est une immense fierté pour toute l’équipe Volkswagen » déclare Youssef Touhami, Directeur de Volkswagen Maroc. «C’est un jour important pour nous, il souligne la confiance et la fidélité de nos clients».

Pour célébrer cet accomplissement, une cérémonie a été organisée le 26 décembre 2024 à Marrakech, au sein de la Société Bouderka. Mme Benmansour, 10.000e cliente de la marque cette année, s’est vu remettre les clés de son Tiguan Carat, accompagnées d’un an d’entretien gratuit. En présence de Youssef Touhami, de Karim Bouderka, concessionnaire Volkswagen Marrakech, et d’autres responsables, ce moment chaleureux a reflété l’engagement de la marque envers ses clients.

Mme Benmansour, séduite par la qualité et les équipements du Nouveau Tiguan, témoigne : « J’ai eu un véritable coup de cœur pour ce véhicule. Ses équipements et sa qualité justifient largement la différence de prix avec les concurrents. Mon expérience d’achat a été tout aussi impressionnante, entre les premières étapes digitales avec le Chatbot Aïda et l’accompagnement personnalisé jusqu’au test drive qui a achevé de me convaincre. »

Le digital, pilier du succès

Avec plus de 5 % des ventes générées via le digital cette année, Volkswagen Maroc s’affirme comme un pionnier de l’expérience phygitale dans le secteur automobile. « Nous avons investi dans des outils innovants, comme Aïda, premier Chatbot automobile basé sur l’IA au Maroc, et un centre de relation client dédié. Ce dispositif nous permet d’offrir une expérience fluide, mêlant le digital et l’humain, pour répondre aux attentes de nos clients » explique Youssef Touhami.

Outre le fait que Volkswagen Maroc a livré 10 000 véhicules cette année, la marque a aussi démontré que l’excellence, l’innovation et la satisfaction client sont les moteurs de son succès.