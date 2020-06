Volkswagen Arteon : la berline restylée et proposée dans une version break

Le 24 juin dernier, Volkswagen dévoilait une version restylée de l’Arteon avec son pendant break, la Shooting Brake.

Trois ans après son lancement, la Volkswagen Arteon qui succédait alors à la Passat CC, se devait de passer par la case restylage. La berline haut de gamme de la marque a bénéficié d’une mise à jour qui touche le style, l’habitacle, les aides à la conduite, les motorisations et l’apparition d’une nouvelle variante de carrosserie.

Côté style, une nouvelle calandre et des optiques retravaillées offrent un nouveau regard plus moderne à l’Arteon. La berline adopte de nouveaux feux de jour à LED reliés par une barrette de calandre lumineuse (en option) lui offrant une signature lumineuse en harmonie avec la Golf 8. Les feux arrière à LED ont eux aussi été légèrement remaniés.

Mais c’est à l’intérieur, la planche de bord a été revue de fond en comble, tant au niveau du dessin plus épuré que des matériaux plus raffinés et des écrans d’infodivertissement et de climatisation empruntés au Touareg

L’atmosphère devient plus moderne: nouveau volant, nouveaux revêtements, les aérateurs sont redessinés et l’ambiance lumineuse est plus subtile. De série, le Digital Cockpit Pro (bloc d’instrumentation numérique de 10,25 pouces) dispose de commandes 100% tactiles, et d’un écran multimédia de 9,2 pouces.

L’ambiance respire le luxe. En fonction des finitions, la partie centrale pourra recevoir des applications en bois véritable («eucalyptus ondé») ou en métal («brossage croisé» ou «aluminium Black Carbon»).

Côté conduite, l’Arteon se dote du système de conduite assisté Travel Assist (comprenant le régulateur de vitesse prédictif notamment) fonctionnant jusqu’à 210 km/h, ainsi que des possibilités de connectivité de dernière génération : « App-Connect Wireless » pour « Apple CarPlay » et « Android Auto ».

Berline et Shooting Brake

Mais la grande nouveauté de cette Arteon 2020 est qu’elle est désormais proposée en deux versions : berline et Shooting Brake. La berline et sa ligne de toit fuyante, est un « coupé 5 portes » alors que la Shooting Brake se veut un « break de chasse ». Son hayon incliné lui confère un style plus dynamique que les breaks traditionnels .

Le restylage de l’Arteon s’accompagne d’une refonte du programme de motorisations. La gamme comprend trois motorisations à essence et deux diesels TDI. Les mécaniques 4-cylindres à essence TSi couvrent une large plage de puissance: 190 ch, 280 ch et 320 ch dans la version R dotée des quatre roues motrices.

Pour les adeptes du diesel, se fera le choix entre deux versions de 150 et 200 ch. En complément de cette gamme, l’Arteon hérite de la chaîne de traction hybride rechargeable de la Passat. Le 4-cylindres de 156 ch est associé à une machine électrique de 115 ch et une batterie de 13 kWh donnée pour 55 km de rayon d’action électrique. La puissance combinée ressort à 218 ch.

