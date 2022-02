L’arrivée des voitures électriques sur le marché n’est pas sans soulever de nombreuses questions. Nombreux sont ceux qui appréhendent cette nouvelle technologie et hésitent à franchir le pas. Pourtant, les avantages de l’électrique sont nombreux comparés au thermique, et surtout tôt ou tard, on y viendra… Eclairage avec l’Audi e-tron.

L’électrique, comment ça marche

Une batterie de 95Kw/h est installée sous le plancher, ce qui permet une meilleure répartition du poids et une meilleure adhérence du véhicule. Cette batterie fournit la puissance requise pour alimenter 2 moteurs électriques, un à l’avant, l’autre à l’arrière. Ces moteurs délivrent une puissance de 408ch. Les sensations sont garanties !

Le moteur électrique de l’e-tron peut récupérer de l’énergie de deux façons : en roue libre, quand le conducteur lève le pied de l’accélérateur, ou par le freinage, lorsque la pédale de frein est enfoncée. Dans les deux cas, les moteurs électriques fonctionnent comme un générateur et transforment l’énergie cinétique de l’Audi e-tron en énergie électrique. Cette énergie récupérée est ainsi directement injectée dans la batterie.

Dans le cas de l’Audi e-tron, les deux moteurs électriques récupèrent seuls l’énergie lors des décélérations. Les disques de freins, qui ne sont sollicités que lorsque le conducteur effectue une décélération de plus de 0,3 g en utilisant la pédale de frein, réagissent alors extrêmement rapidement grâce à un nouveau concept électrohydraulique. Audi est le premier constructeur au monde à utiliser ce système dans un modèle de série entièrement électrique.

Des économies substantielles

Avec leur mécanique simplifiée, les voitures électriques embarquent (seulement) un ou deux moteurs électriques, une batterie, un système de transmission sans boite de vitesse et beaucoup d’électronique. La boite de vitesse est inutile, car un moteur électrique est capable de fonctionner sans problème jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de tours par minute. Il fournit directement la rotation, contrairement à un moteur thermique. Autre avantage des moteurs électriques : leur longévité et leur entretien quasi- nul. Il y a beaucoup moins de pièces en mouvement dans une voiture électrique que dans un véhicule thermique, l’entretien par rapport à une voiture thermique est donc très allégé. Finies les opérations comme la vidange, la courroie de distribution, les bougies, le joint de culasse, les durites… Seuls les éléments d’usure sont à changer. A noter que le freinage régénératif permet d’optimiser la durée des plaquettes de frein. Résultat : les coûts d’entretien d’une voiture électrique restent inférieurs d’environ 25% par rapport à une voiture essence ou diesel.

Une batterie garantie 8 ans

L’ Audi e-tron dispose d’une énorme batterie lithium-ion 95kWh qui se trouve sous le plancher côté passager entre les roues avant et arrière. Cette batterie d’environ 700 kg, comprend 36 modules, chacun renfermant 12 cellules de poche. Avantage de ce système : en cas de panne, pas besoin de changer toute la batterie mais juste la cellule défaillante.

Sur l’Audi e-tron, la température de la batterie est maintenue entre 25 et 35°C. L’autonomie annoncée est de 446 kilomètres (norme WLTP).

A noter enfin que ces batteries respectent toutes les normes de sécurité comme l’ont démontrés les essais de collision effectués et validés par le constructeur.

Audi offre en plus de la garantie véhicule de 5 ans ou 100 000km, une garantie de 8 ans sur la batterie.

Une recharge adaptée

Pour faire le plein, une voiture électrique doit être connectée à une prise, une wallbox (chargeur mural) ou une borne de recharge.

Audi propose un éventail de solutions de charge à domicile, en fonction de l’alimentation électrique disponible. Le système de charge compact standard convient à une connexion simple de 230 volts et à une sortie de 400 volts en triphasé avec une puissance de 11 kW.

A l’achat d’une e-tron Audi offre une borne de recharge de 22Kw qui permet de charger en 4 heures.

Ce chargeur mural fixé dans le garage près du véhicule doit être installé par des professionnels de votre choix.

Lorsque l’on souhaite brancher son véhicule sur le réseau électrique de son domicile, le système de charge tiendra compte des besoins électriques des autres usagers du foyer. Cela évite de provoquer la surcharge de réseau.

L’Audi e-tron adopte de série la charge rapide en 150 kW via la prise CSS (Combined Charging System). Ainsi, le véhicule peut se recharger en 30 minutes si vous accédez à des chargeurs de 150Kw.

A noter enfin que le système de charge proposé par Audi permet aux clients e-tron d’accéder facilement à environ 80 % des stations de charge publiques d’Europe et du Maroc.

L’autonomie

Une autonomie de 446 km affichée pour environ 380km d’utilisation réelle avec climatisation et feux de route enclenchés.

On estime en général, que 85 % du temps de recharge se déroule à domicile ou au bureau, 5 à 10 % des charges se font dans une station-service ou dans un parking privé (hôtels, golf…)

On dénombre aujourd’hui quelques 41 bornes installées dans des stations-service au Maroc incluant 5 bornes de 50 Kw DC, viennent s’ajouter 12 bornes en cours dans les stations Afriquia et 18 installées par Porsche dans différents hôtels et autres lieux prestigieux. Au total, ce sont près de 59 bornes qui sont opérationnelles au Maroc.

L’autonomie de l’e-tron permet de se déplacer facilement en ville avec un programme quotidien chargé sans avoir besoin de recharger la batterie tous les jours.

Exemple : la journée type d’un architecte résidant à Bouskoura. Entre réunion de bureau boulevard Massira, visite de chantiers à Ain Sebaa, déjeuner à Dar Bouazza, séance de sports à Ain Diab et dîner à Gauthier avant de retrouver son petit chez soi, il aura parcouru un peu plus d’une centaine de kilomètres. Malgré cette journée très chargée, l’autonomie de son Audi e-tron restera suffisante et il dispose encore de quelques 200 km.

Autre exemple : un aller-retour Rabat Casa se fait dans la journée sans avoir besoin de recharge.

En général, pour un simple trajet travail-domicile, estimé à 40km, une recharge est nécessaire au bout de 10 jours d’utilisation quotidienne.

Pour un départ en vacances et un trajet plus long comme Casablanca-Cabo Negro, soit 380 km, une pause déjeuner d’une heure s’impose par exemple à la station essence de Kenitra où une borne de recharge de 50Kw est disponible pour recharger la batterie, histoire de pouvoir disposer à nouveau d’une autonomie de 300 km, après avoir parcouru 135km (soit une autonomie restante de 165Km). A noter que sur ce même trajet se trouvent huit stations-services disposant de bornes électriques.

Audi, Boulevard Moulay Slimane, Casablanca

Tél.: 05 20 00 62 00