Poussé par un marché en pleine expansion, le constructeur allemand étoffe sa gamme SUV avec son premier crossover, le T-ROC, un véhicule compact à l’allure sportive. Un modèle qui devrait séduire les Marocains, inconditionnels de la Golf, dont il se démarque par une garde au sol et une largeur supérieures. On vous fait les présentations.

Après le Touareg et le Tiguan, voici le T-Roc, le plus petit de la bande des SUV Volkswagen. Loin d’être ordinaire, ce crossover affiche clairement son ambition : offrir une alternative à la Golf, tout en rajeunissant la gamme. Les deux voitures partagent d’ailleurs la même plateforme MQB.

Et il faut bien l’avouer, le pari est déjà gagné. Avec son look de baroudeur, son allure rehaussée et sa carrosserie bi-tonaux couleurs pop, le T-Roc incarne un mode de vie plus urbain, plus fun et part ainsi à la conquête d’une clientèle à la fois jeune, citadine et branchée, collant parfaitement à la tendance du moment.

« Télécharger les brochures »

Un intérieur ergonomique et connecté

Un habitacle spacieux et confortable. C’est la promesse de ce nouveau modèle sportif aux allures de coupé. Et que ceux qui doutent de son volume se rassurent !Si le T-Roc est légèrement moins long que la Golf (24 mm), il est en revanche plus haut et plus large, ce qui profite à son habilité. Il propose également un coffre généreux de 445 litres, l’un des plus grands de sa catégorie. Et pour ranger facilement des objets plus volumineux, il suffitde replier les dossiers asymétriques ou d’utiliser la trappe de chargement.

Dans l’habitacle, tout a été optimisé pour apporter confort, sécurité et modernité. Si le T-Roc séduit par son design, il impressionne par ses technologies avancées et sa connectivité innovante. Le tableau de bord et le volant multifonctionsse sont mis à l’heure du digital et permettent de contrôler toute une multitude de fonctionnalités sans lâcher le volant, offrant ainsi une sécurité absolue. On retrouve un écran tactile 8 pouces à partir de la version Sport ainsi que le Digital Cockpit Pro dans la version X’trême, qui permet au conducteur de disposer d’un pavé numérique derrière le volant et de visualiser la navigation GPS.L’App-Connect est quant à lui disponible dès la version Design et permet l’affichage des applications de son smartphone directement sur l’écran. Autre détail appréciable : la possibilité de disposer d’un chargeur de smartphone par induction.

Sous le capot, l’excellent 2,0 litres TDI de 143 chevaux, associé à une boîte de vitesses automatique DSG à six rapports.

Pour introduire l’univers du T-Roc à ses clients et dans une optique de proximité et d’orientation digitale de la marque, Volkswagen Maroc lance également une application, disponible sur IoS et Android, afin de permettre au client de suivre de manière instantanée, étape par étape, l’arrivée du véhicule, du lancement de la production à sa livraison au niveau du showroom. Elle permet également de consulter et partager avec son entourage toutes les informations autour du modèle (finitions, fiche technique, photos, vidéos…), et de prendre attache à tout moment avec son commercial.

Le T-Roc est déjà disponible en pré-commande sur le site de Volkswagen Maroc et dans tous les showrooms de la marque. Mais vous pouvez dès à présent remplir ce formulaire dédié pour être contacté par l’équipe commerciale de Volkswagen !

Plus d’infos : www.volkswagen.ma

