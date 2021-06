Enfin là ! Alors que les livraisons prévues en 2020 au Maroc ont dû être repoussées pour cause de covid, le T-Roc, est commercialisé depuis le 5 juin. Ce qui n’a pas empêché la marque de lancer tôt les pré-commandes dès le mois de mars dernier, contribuant ainsi à son succès avant même son arrivée.

Le T-Roc s’est arraché comme des petits pains avec pas moins de 400 modèles livrés le jour de son lancement, samedi 5 juin. Et 1000 commandes sont déjà en attente de livraison pour ce mois de juin.

Il est vrai qu’avec ce nouveau modèle, le constructeur allemand fait souffler un vent de renouveau sur le marché en expansion des SUV urbains. Avec son look branché et sa carrosserie bicolore, le T-Roc ne laisse pas indifférent !

Développé sur la plateforme MQB A inaugurée par la Golf et la Seat Leon, le T-Roc présente des lignes dynamiques très tendance. Son profil de coupé soutenu par une ligne de pavillon fuyante et sa face très sport séduisent : large calandre horizontale embrassant les optiques à LED, des passages de roues surlignés, des flancs creusés, une ceinture de caisse haute, une poupe «travaillée» horizontalement, des porte-à-faux ultracourts, un épaulement marqué, une garde au sol surélevée… Rien à redire, Volkswagen nous en met plein les yeux.

Assurément, le T-Roc constitue une parfaite synthèse de l’offre du segment. Avec son empattement de 2 603 mm, ce nouveau SUV se distingue par une longueur de 4 234 mm, inférieure de 25 cm au Tiguan, une largeur de 1 819 mm et une hauteur de 1 543 mm. Il est ainsi 40 mm plus long que sa cousine, l’Audi Q2, mais plus court de près de 65 mm que la Mini Countryman. Voulu compact mais spacieux, le T-Roc pourra néanmoins accueillir 5 personnes et leurs bagages. Avec un volume de 425 litres, le petit SUV de VW annonce l’un des meilleurs espaces de chargement de la catégorie.

Lire aussi. Vidéo. Volkswagen T-Roc, un SUV compact qui a tout d’une grande Golf

Dans l’habitacle, on retrouve le même esprit enjoué qui caractérise le T-Roc. La planche de bord est soignée et ergonomique et le tableau de bord nous plonge dans l’ère du digital. L’App-Connect disponible dès la version Design permet l’affichage des applications depuis son smartphone directement sur l’écran.

Avec l’option Active Info Display, le conducteur dispose face à lui d’un pavé numérique permettant, par exemple, de visualiser la carte de navigation GPS. Les systèmes d’infodivertissement sont compatibles «Apple Car Play» et «Android Auto». Très appréciable également : le chargeur de smartphone par induction.

Au Maroc, le T-Roc sera disponible en une seule motorisation, le 2.0 l TDI de 143 ch (5,3 l/100 km) associé à la boîte automatique à 6 vitesses DSG6. Décliné en 4 finitions (Confort, Design, Sport et X’trême), il est proposé à partir de 289.000 DH.