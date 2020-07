Vidéo. Test-drive: Volvo XC40 Inscription, le SUV compact qui sent bon le luxe

Lancé en 2017, le Volvo XC 40, premier SUV compact de la marque suédoise, s’est rapidement imposé sur le marché très disputé des SUV compacts premiums. En 2018, le XC 40 s’offre même le prestigieux titre de “Voiture de l’année”.

Décliné avec deux ou quatre roues motrices, ce SUV de 4,43 mètres, est aussi agréable à regarder qu’à conduire. Le XC 40 a en effet tout pour plaire: une bonne bouille, une présentation tirée à quatre épingles, une ergonomie léchée et un bon niveau de finition.

A l’intérieur, on retrouve une ambiance et une finition haut de gamme sur cette version “Inscription” que nous avons testée. L’ambiance feutrée respire le luxe : sièges cuir, habillage est en bois flotté (fruit d’un traitement unique) alors que le levier de vitesses en cristal a été fabriqué par la verrerie Orrefors.

Sur la planche de bord, un écran central tactile au format portrait, semblable à celle du XC60. Côté pratique, un tas d’astuces pour accrocher son sac ou ranger ses affaires. Sur les portières avant, les haut-parleurs ont disparu pour faire plus de place et un ordinateur portable ou deux grandes bouteilles d’eau peuvent y prendre place. Sous les sièges, encore des tiroirs de rangements, sur l’accoudoir central, une boîte de mouchoirs et une poubelle amovible et sur le couvercle de boîte à gants, un crochet escamotable pour que Madame puisse y suspendre son sac à main.

Sous le capot, on retrouve le petit 3 cylindres 1,5 l T3 essence de 150 ch qui fait des merveilles en ville, mais aussi sur route ou encore sur piste comme on a pu le constater.

Le Volvo XC40 T3 Inscription est disponible à partir de 480.000 DH.

Pour tester le XC 40: https://www.volvocars.com/ma/ forms/tdr

Plus d’infos: https://www.volvocars.com/ma/ cars/new-models/xc40

Scandinavian Auto Maroc

Angle Rahal Meskini et Mohamed Taleb

Casablanca

Tel: 05 22 406 860