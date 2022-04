Nouveau look, des motorisations plus efficientes, une connectivité de pointe, des aides à la conduite à profusion…, la Ford Focus restylée franchit un nouveau seuil de séduction.

Avec son nouveau design inspiré de la philosophie « Human-Centered Design » (Design centré sur l’utilisateur) de Ford, la nouvelle Focus donne à chaque déclinaison de la Focus une personnalité distincte. Parmi les nouveautés, on retrouve un capot plus haut qui met en valeur ses formes et un badge Ford « ovale bleu » au centre de la large calandre supérieure.

Une nouvelle signature lumineuse vient rehausser encore ce nouveau style avec des phares LED (de série sur toutes les nouvelles finitions), et des feux antibrouillard intégrés. Sur les modèles cinq portes, on découvre une lentille de feu arrière plus foncée pour un style plus statutaire, et des feux arrière à LED redessinés et animés par un motif lumineux en boucle.

La nouvelle Ford Focus adopte par ailleurs la technologie SYNC 4 qui offre une connectivité sans fil et une commande vocale intelligente, le tout dans un tout nouvel écran central de 13,2 pouces à l’interface intuitive. Cet écran tactile intègre également des commandes de fonctions de chauffage et de ventilation qui étaient disponibles jusque-là à partir de boutons physiques. Le système offre également une compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android AutoTM, permettant une bonne intégration entre le smartphone et SYNC 4.

Côté moteur, on retrouve le Diesel 1.5L EcoBlue compatible aux normes Euro 6, en boîte manuelle à 6 rapports ou en boîte automatique à 8 rapports, d’une puissance maximale de 120 chevaux.

Cette transmission automatique offre de belles accélérations et des changements de vitesse fluides et rapides. En mode sport, cette boîte automatique conserve les rapports inférieurs pour des réponses plus énergiques, et permet de sélectionner manuellement les rapports, avec des palettes de changement de vitesse de série sur la version ST-Line.

De nouvelles variantes au Maroc

La nouvelle Focus est disponible en 4 versions : Connected, Connected plus, ST-Line et Active. La version ST-Line, plus sportive, dispose d’une calandre supérieure trapézoïdale avec une finition nid d’abeille noir brillant, des ouïes latérales plus larges et une calandre inférieure plus profonde.

La variante Active, plus aventureuse, s’inspire du design des SUV pour une apparence plus robuste avec une calandre supérieure plus large, des ailettes verticales plus importantes et des prises d’air latérales, plus hautes.

La Ford Focus est disponible à partir de 236.000 DH dans tous les showrooms FORD – Réseau Auto Hall.