Le SUV DS 7 CROSSBACK a tout pour plaire comme nous avons pu le vérifier lors d’un test-drive. Stylé, élégant et très confortable, ce SUV familial premium embarque une motorisation efficace et propose un équipement riche et une grande habitabilité. Tour d’horizon en vidéo.

Une silhouette lisse et élégante, des proportions équilibrées et un style affirmé… Vue de l’extérieur, le SUV DS 7 Crossback en met plein la vue. Avec ses larges épaules, sa grille de calandre à effet « diamant » et à ses nouveaux feux « DS Active LED Vision », il affiche un look à part qui la distingue dans ce segment très disputé du premium.

A l’intérieur, c’est tout le luxe à la française qui s’invite à bord. Le savoir-faire de DS en matière de luxe vient rehausser le niveau pour ce qui concerne la mode, la bagagerie, ou encore l’horlogerie.

On retrouve ainsi des matériaux de qualité (bois, cuir, Alcantara…), des sièges bracelet, des pièces en matériaux nouveaux comme le cristal, quelques accessoires habillés d’une finition en clou de Paris ou encore une montre rétractable de la maison B.R.M au sommet de la planche de bord. Cette magnifique montre à l’ancienne rajoute une touche d’élégance à l’ensemble.

Une offre de personnalisation étendue avec de nombreuses finitions intérieures est déclinée en plusieurs finitions aux appellations très françaises : Club comme notre modèle d’essai, Performance Line, Rivoli et Opéra.

Toujours à l’intérieur, la finition très soignée est irréprochable, et l’ambiance raffinée, presque ouatée, rassure par son côté chaleureux et confortable.

Habitabilité généreuse

L’ergonomie joue l’efficacité comme ces boutons bien soignés de lève-vitres au centre de la console qui affichent aussi les fonctions de frein de parking ou encore la commande de réglage de rétroviseurs que l’on retrouve à gauche sous la planche de bord. L’écran 12 pouces, simple, fonctionnel et intuitif, propose de son côté un grand nombre de fonctions et de possibilités d’affichage.

L’habitabilité reste généreuse et l’espace ne manque ni devant ni derrière, où les occupants profitent de dossiers inclinables électriquement. La position de conduite se révèle parfaite dès que l’on a retrouvé les bons réglages qui sont par la suite mémorisés. Quant au coffre, sa généreuse contenance de 550 L peur passer à 1.750 L, une fois la banquette arrière rabattue.

Comportement routier de haut niveau

Le moteur diesel 2,0 de 180 chevaux, tout indiqué pour les grandes routières, est très réactif comme on a pu le constater, en particulier en mode Sport. Mais c’est davantage à la balade paisible qu’invite ce SUV confortable, bien insonorisé et doté d’une direction douce.

Ce Blue HDi 180 a l’avantage d’être remarquablement secondé par la très efficace boîte automatique 8R. Enfin, avec une consommation annoncée de 5,3 l aux 100 km, il reste très sobre et émet donc moins de gaz à effet de serre…

Sur route, le comportement est très rassurant, précis et serein. Le confort se montre feutré comme il sied à une DS, toutes les aspérités de la route étant absorbées par une suspension très efficace. Les inégalités sont parfaitement gommées, tout comme les ralentisseurs. On se croirait dans son salon…

Au final, nous avons apprécié la finition rigoureuse et soignée, le système audio de haute qualité, les nombreuses aides à la conduite, les performances et le confort de ce SUV premium qui met la barre très haut.

