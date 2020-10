Vidéo. Test-drive: Honda HR-V, un SUV compact , sportif et plein de bonne surprises

Rafraîchi en 2019, le HR-V propose son millésime 2020 en deux versions au Maroc, une essence que nous avons testée et une en diesel. Un essai qui nous a réservés plein de bonnes surprises.

« Créez votre Honda HR-V»

En terme de design, le nouveau HR-V est bien proportionné avec une longueur de 4334 mm, une largeur de 2019 mm et une hauteur de 1605 mm. Ses nouvelles lignes bien ramassées rehaussent son côté sportif qui est renforcé par des feux de jour à LED très élégants et des jantes en alliage 17 pouces. A l’arrivée, un SUV élégant et musclé. Son moteur essence 1.5l, propulsée par un moteur i-VTEC aidé d’une boîte de vitesses CVT reste efficace et très discret. A l’arrêt, on se croirait presque dans un véhicule électrique.

Avec ses 128 ch à 6600tr/min et un couple de 155 Nm à 4600tr/min, il dispose de suffisamment de puissance quand il s’agit de doubler rapidement ou pour tailler la route en week-end.

Confortable et doté de toutes les dernières technologies, il dispose en prime d’un des plus grands volumes de chargement de sa catégorie grâce à sa banquette arrière rabattable 40/60.

« Créez votre Honda HR-V»

Son volant télescopique et inclinable dispose de commandes intégrées et de palettes pour faciliter le passage des vitesses en évitant d’utiliser un levier.

Les sièges avant chauffants, le climatiseur automatique et les jantes en alliage viennent de série, tout comme la suite Honda Sensing incluant le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage autonome d’urgence et la prévention de sortie de voie.

Sur le plan technologique, le nouveau HR-V apporte son lot de nouveautés avec un système audio avec écran tactile 7’’ et 2 prises USB, une navigation carte Maroc, une interface HDMI et un système de connexion Bluetooth.

Le HR-V est disponible sous 3 versions : Confort, Elégance et Exécutive à partir de 219.900 DH.

Univers Motors, 112 Boulevard Moulay Slimane, Casablanca.

Tél.: 05 20 42 22 22

« Créez votre Honda HR-V»