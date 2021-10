Récemment commercialisée au Maroc, la Ford Fusion 2021 s’est donnée tous les atouts pour rester dans le coup : un design plus moderne, des technologies de pointe et un confort au-delà des attentes.

Avec sa ligne rajeunie, cette berline haut de gamme hérite d’une face avant plus avenante soulignée par une calandre chromée et aux barres noires. Les phares remodelés sont devenus adaptatifs, grâce à la technologie Dynamic LED qui permet d’éclairer parfaitement les courbes dans les virages.

A l’arrière, une large lame chromée court sur toute la largeur du véhicule pour relier les blocs de feux. A l’arrivée, une silhouette élégante et moderne, rehaussée par un entourage chromé des vitres latérales, un vitrage arrière surteinté et de belles jantes en alu de 17 et 18 pouces.

A bord, la présentation est soignée, les matériaux de qualité et l’ambiance reste chic et de bon goût. Technologique aussi avec un cockpit 100% digital. Petite nouveauté : un sélecteur de vitesse rotatif E-shifter vient remplacer le traditionnel levier de vitesses. Pour le reste, on apprécie la grande habitabilité et l’espace aux jambes gagné pour les passagers.

Pour plus de confort, les sièges avant réglables dans 10 directions, s’adaptent à toutes les morphologies avec en prime, des options chauffage et climatisation.

Et pour faciliter la vie à bord, un système Ford SYNC 3 permet, juste avec sa voix, de passer et prendre les appels de son téléphone mobile, lire des SMS ou contrôler la musique. Cette interface multimédia intègre la connectivité bluetooth, ainsi que les technologies Apple Carplay et Android Auto pour smartphone.

Autres fonctions appréciables : éclairage d’ambiance multicolore, rétroviseur intérieur électrochrome, climatisation automatique bi-zone, accès mains-libres et démarrage par bouton, aide au stationnement automatique, détection d’angle mort, aide au maintien de la trajectoire, ou encore le régulateur limiteur de vitesse.

Sous le capot, on retrouve le 2.0 litres diesel Ecoblue (moteur à dépollution Euro6) décliné en deux puissances, 150 Ch/370 Nm (Titanium) et 190 Ch/400 Nm (Titanium X), avec dans les deux cas la nouvelle transmission automatique à 8 vitesses. Elle est également désormais disponible en motorisation hybride essence.

Suréquipée, abordable et confortable, la Ford Fusion est une voiture au design visionnaire et aux performances exceptionnelles. Elle est un très bon choix vu son excellent rapport qualité/prix.

La nouvelle Ford Fusion est disponible à partir de 314 000 DH.

159 Bd Moulay Ismaïl, Casablanca

Tél.: 05 22 24 78 37