De tous les SUV de PSA, le C5 est le plus haut (1,67 m) et celui qui dispose de la plus grande garde au sol (23 cm). Juché sur de grandes roues de 720 mm de diamètre, il affiche une silhouette tout en rondeur et des volumes fluides ponctués d’éléments graphiques forts comme les Airbump.

Développé sur la plateforme EMP2 du groupe partagée par les Peugeot 3008 et 5008, l’Opel Grandland X et le DS7 Crossback, le baroudeur de Citroën affiche une longueur de 4,50 m.

Voiture aimable au premier abord, la Citroën C5 Aircross a sorti le grand jeu pour se tailler une place sur le marché encombré du SUV familial. Et pour se différencier, la marque aux chevrons joue à fond la carte du confort et le défi est plutôt réussi, comme on a pu le constater lors d’un test-drive.

Le C5 Aircross est en effet un véhicule très confortable, aidé en cela par une suspension qui fait appel à une technologie de butées hydrauliques progressives. Résultat: toutes les irrégularités du bitume sont gommées et on a comme l’impression que la voiture survole la route. Un confort renforcé par des sièges épais et moelleux. Les assises sont enveloppantes et la position en hauteur permet de dominer la route. Côté pratique, on retrouve de nombreux et vastes rangements. L’arrière compte trois véritables sièges, ce qui est rare sur ce segment. Chacun coulisse et permet d’augmenter la capacité du coffre jusqu’à 720 litres.

À bord, on apprécie la bonne habitabilité et la planche de bord numérique au traité horizontal. Concernant la personnalisation, ce nouveau SUV C5 Aircross offre un large choix, à l’extérieur comme à l’intérieur. En associant les 7 teintes de carrosserie, les 3 coloris d’inserts au choix et le toit biton noir, pas moins de 30 combinaisons sont proposées.

Bien dans son époque, la C5 se met à jour, côté technologies. Tout y est : tablette tactile 8 pouces à écran capacitif sur toutes les versions, un combiné numérique TFT de 12,3pouces (série sur versions Feel et Shine), aides à la conduite de dernière génération comme la caméra de recul avec Top Rear Vision (sur versions Feel et Shine), système de navigation Maroc ou des technologies de connectivité avancées comme La Citroën Connect Nav (sur Shine), la fonction Mirror Screen (sur Feel et Shine) ou encore la recharge sans fil pour smartphone (sur Shine).

Au volant, la tenue de cap est rassurante sur route, autoroute ou sur piste. La conduite s’avère un vrai plaisir, avec la douce boîte automatique EAT8, associée au HDi 180. Le résultat est époustouflant et les performances très bonnes. De quoi inquiéter sérieusement la concurrence.

La Citroën C5 Aircross est proposée avec les motorisations diesel HDi 180 EAT8 et 130 BVM6 à partir de 229.900 DH.

Sopriam Ain Sebaa, KM 9 route de Rabat, Casablanca

Tél.: 05 22 66 61 74