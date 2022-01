Lancée discrètement en août dernier au Maroc (faute de disponibilité suffisante), la nouvelle C4 revient en force avec une offre séduisante à tous les niveaux. Côté look d’abord, la compacte a laissé place à un crossover haut sur pattes, à l’habitabilité généreuse et au design séduisant de SUV urbain. Un modèle qui séduit au premier coup d’œil et qui offre l’avantage d’être accessible pour transporter toute la famille. Présentation en vidéo avec un détour par les routes montagneuses aux alentours d’Ifrane.

Avec sa posture surélevée et sa garde au sol de 156 mm, l’une des plus grandes de la catégorie, le nouveau C4 propose un nouveau concept au cœur du segment crossover. Le C4 affirme d’emblée son caractère à travers une silhouette qui combine l’élégance et le dynamisme d’une berline tout en adoptant les codes du SUV. Aérodynamique et fluide, elle reprend les marqueurs identitaires de Citroën, notamment la nouvelle signature lumineuse en V à LED à l’avant (dès la version Feel) et à l’arrière, avec une nouvelle expression de style, plus assertif, musclé et dynamique.

Son habitacle spacieux et technologique exprime bien-être, confort et modernité. Grâce à ses suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives® de série sur toutes les versions, les passagers apprécieront le grand confort de roulage.

A l’intérieur, on apprécie l’habitabilité généreuse dont un espace aux genoux Best in Class à l’arrière, aux rangements astucieux ou Smart Pad Support Citroën™ (série dès Shine Pack) associé au tiroir de planche de bord pour permettre au passager avant de ranger, fixer et profiter en toute sécurité de sa tablette tactile.

L’atmosphère est apaisante et lumineuse grâce à de larges surfaces vitrées, des matières chaleureuses et le toit ouvrant vitré électrique panoramique (disponible de série sur Shine Pack).

L’offre technologique est généreuse : aides à la conduite, connectivité… avec notamment la tablette tactile 10’’ associée à un combiné numérique couleur, de série sur toute la gamme.

La nouvelle C4 est animée par le fameux diesel 1.5 BlueHDi décliné en deux niveaux de puissances: 110 ch associé une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et 131 ch avec une boîte de vitesses automatique à 8 rapports.

Trois versions sont proposées à partir 209 900 DH.



