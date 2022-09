Audi s’y connaît en matière de voitures familiales de taille moyenne à l’allure élégante alors difficile de concurrencer dans ce segment, l’iconique A4. Les constructeurs aux anneaux prouvent aujourd’hui que la berline est aussi intemporelle que high-tech.





Parmi les nombreux attraits de l’actuelle A4, on trouve un niveau de qualité de fabrication qui échappe parfois à ses rivales. Elle a une apparence propre et sans ostentation.





Extérieurement, L’Audi A4 Berline se distingue par une calandre Singleframe proéminente, des flancs musclés ainsi qu’une signature lumineuse dynamique sur les blocs optiques. Dans la veine des modèles R8 et Q7, les lignes horizontales soulignent la largeur à l’avant et à l’arrière et confèrent à l’ensemble une allure sportive. Pour les jantes, vous disposez d’un très large choix allant de 16 à 19 » de série selon la finition choisie.

La berline se distingue par un éclairage LED de série à l’avant. De série et selon la finition choisie, vous pourrez bénéficier des feux Matrix LED. Des phares intelligents qui permettent d’ajuster la direction du flux lumineux avec une finesse inouïe. Grâce à l’articulation des miroirs, les phares de la voiture seront capables d’ajuster leur direction pour éviter d’éblouir les conducteurs arrivant en sens inverse.

Les habitacles des Audi sont devenus la référence en matière de finition et de construction. La A4 continue de porter le flambeau bien haut avec son assemblage irréprochable, ses matériaux de qualité et son intérieur soigné. Rien d’exubérant, juste ce qu’il faut : dans une Audi, c’est sobre, mais jamais austère ou, à l’autre extrême, clinquant.





Le véhicule offre des volumes généreux en gardant tout à la portée : les leviers, les commandes, l’ordinateur de bord, les rétroviseurs rabattables électriques dès la première finition. Quant aux espaces de rangement, ils sont logeables et bien disposés avec un espace accru pour les bagages, à l’arrière.

Les sièges sont bien rembourrés procurant ainsi, un bon soutien lombaire. La sellerie en cuir premium quant à elle, apporte un vrai confort d’assise. Le pack d’éclairage d’ambiance de série selon la finition choisie souligne les lignes de l’habitacle via des bandes lumineuses à LED.

Nous retrouvons également une panoplie de dispositifs d’aides électroniques à la conduite : alerte de collision, régulateur de vitesse avec assistant de conduite dans les embouteillages, Park Assist, etc… La A4 dispose, par ailleurs, d’un bel affichage multimédia en 7 ou 8.3 pouces, compatible iOS et Android pour vous accompagner en route et écouter votre musique préférée grâce à un système de son doté de 8 haut- parleurs. Sans oublier l’Audi virtual cockpit, tableau de bord digital, qui vous permet d’afficher les données essentielles directement dans votre champ de vision via un écran HD : compteur de vitesse, tours/ min…

La gamme A4 compte de nombreuses versions et elles se différencient notamment par leurs motorisations. Le 4-cylindres bénéficie de l’injection directe qui le rend à la fois plus puissant et moins gourmand. Le 4-cylindres est ainsi un des rares moteurs suralimentés à ne pas pénaliser la consommation de carburant.

Ce qui permet à l’Audi A4 de se distinguer des autres voitures de luxe sur le marché, c’est son équilibre avant tout. Le seul modèle parmi ses concurrents à proposer l’option clé confort afin de déverrouiller son véhicule d’un simple geste. Le seul également à intégrer des sièges conducteurs électriques et une roue de secours de série dès la première finition. Et encore le seul à bénéficier d’une garantie de 5 ans. Une multitude d’avantages qui n’enlèvent en rien son allure et sa fiabilité.





Une voiture robuste qui inspire la confiance sur la route comme seules les allemandes savent le faire. Vite, direction le showroom pour en juger vous-même !

