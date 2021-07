Lancée à la fin 2020, la Škoda Scala cartonne sur le segment des compactes !

Au-delà de ses bonnes prestations, la Scala peut se targuer de proposer une bonne fiabilité. Séduisante, la Tchèque reste fidèle à la philosophie de la marque en offrant du volume et des prix serrés tout en marquant un réel effort de présentation. Les traits sont marqués, la face avant racée, et le dynamisme bien présent. Un travail particulier a été réalisé sur les optiques, anguleux et qui peuvent -en fonction de la finition- se convertir au Full LED, à l’avant comme à l’arrière. L’arrière voit l’arrivée de clignotants à défilement dès le deuxième niveau de finition. Sur certaines finitions, la partie vitrée du hayon descend jusqu’à la base des optiques, étirant ainsi la silhouette pour un style moderne, dynamique et sportif. Visuellement, la compacte de Škoda est une belle réussite.

Škoda a sorti le grand jeu avec un niveau de suréquipement dès la première finition pour rendre l’habitacle de sa compacte élégant et valorisant. La présentation générale demeure très soignée et la qualité d’assemblage parfaite, avec une planche de bord moderne habillée d’un bandeau horizontal dont les matériaux varient en fonction du degré de finition. La Scala est dotée d’un écran tactile panoramique aux graphismes soignés et dont la taille varie de 6,5 ’’ à 8’’.

Comme de coutume chez Škoda, un des points forts de ce nouveau modèle demeure son volume intérieur. La plateforme (MQBA-0) de la Škoda Scala a été étirée au maximum pour pouvoir offrir l’un des meilleurs espaces à vivre du marché. Le pari est ici encore une fois réussi. Les passagers arrière offrent de la place aux jambes, de l’espace aux coudes et suffisamment de garde au toit. Quant au coffre, le constructeur tchèque s’est surpassé puisque le volume établit un nouveau record dans la catégorie des compactes avec 467 litres. Il atteint même 1.410 litres une fois la banquette arrière rabattue.

Sous le capot, une seule motorisation – le 1,6 l TDI de 95 ch couplé à une boîte manuelle à cinq rapports. Un moteur qui fait largement le job puisque le bloc TDI, éprouvé, dispose d’un couple intéressant de 250 Nm, disponible entre 1500 et 2500 tr/min. Une plage d’utilisation qui permet d’aligner de solide relance, le poids contenu de la caisse (1350 kg) n’y étant pas étranger.

Côté châssis, la Scala dispose d’une excellente tenue de route grâce à l’excellent amortissement de la suspension dont les réglages souples absorbent les inégalités de la route. Un confort qui ne nuit pas à la tenue de route, la Scala restant solidement campée sur ses appuis en virage. L’insonorisation, le confort et la sécurité installent la Scala en très bonne position dans tête de son segment et font de cette Škoda une des plus séduisantes compactes du moment.

D’ailleurs, la gamme va à l’essentiel, avec trois niveaux de finition, « Elégance », « Style » et « Edition Sport ». Pour résumer, la Scala, c’est du volume, du confort, de la technologie Volkswagen, le tout proposé à des tarifs attractifs.

www.skoda.ma

