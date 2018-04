Vidéo. Skoda Kodiaq, le SUV maxi au prix mini

Le Kodiaq s'attaque avec brio au segment des grands SUV familiaux sans se départir de sa fidélité aux valeurs Skoda. À partir d'une base technique réputée, le constructeur tchèque propose une offre aboutie et particulièrement séduisante en matière de rapport prix/prestations.

Apparu en Mondial de Paris en septembre 2016, le Kodiaq, premier SUV signé Skoda a été lancé récemment à Casablanca. Cousin technique des Seat Ateca et Volkswagen Tiguan, il est toutefois bien plus imposant que ces derniers (21 cm de plus que le Tiguan), et mise avant tout sur son espace habitable record.

On retrouve ainsi la patte VW à travers l'adoption de la plateforme modulaire MQB, sur laquelle reposent la plupart des véhicules à gros volumes du groupe Volkswagen.

Avec ses 4,70 m, le SUV Skoda dispose d’un empattement de 2791 mm, affichant des proportions équilibrées et surtout une habitabilité vraiment impressionnante aux places arrière.

Le Kodiaq accepte jusqu'à sept personnes grâce à une troisième rangée de sièges prévue pour des enfants. On pourra, au choix, moduler le généreux espace aux jambes du rang 2 (jusqu'à 104 mm de longueur), charger des objets d'une longueur de 2,80 m ou embarquer jusqu'à 2065 litres de bagages sur le plancher plat. La configuration 5 places accepte 720 litres d'emport.

A l’intérieur, la planche de bord se démarque par la présence de boutons rotatifs sur la console centrale et d'un grand écran tactile de 8 pouces sur la finition haut de gamme Style. L'ambiance est de qualité et le confort d'un bon niveau.

La plateforme MQB permet au Kodiaq d'accéder, en série ou en option, à la plupart des aides à la conduite proposées par le groupe, à savoir le freinage automatique en ville pour les piétons actif jusqu'à 34 km/h, la caméra de recul et la vision à 360°, le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la file, les systèmes de détection des angles morts, de précollision et de lecture des panneaux de signalisation, la progression autonome du véhicule dans le trafic.

Fidèle à la réputation de la marque, Kodiaq multiplie les astuces pour améliorer l'ordinaire: gratte-givre dans la trappe à essence, recharge du smartphone par induction, parapluies dans les encoches de portes avant, espaces de rangement sur le tunnel central structurés en casiers, crochet d'attelage électrique, filets de rangement, portières protégées par des arêtes en caoutchouc, le pack voyage comprenant des couvertures et coussins pour la nuque.

Côté motorisations, le 4-cylindres 2 litres turbo diesel associé à la boîte DSG à double embrayage à 7 rapports dispose de 150 ch.

Le Skoda Kodiaq est disponible en quatre finitions : Active, Ambiance, Style et Edition Spéciale à partir de 294.000 DH.