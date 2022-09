Le nouveau Ateca monte en gamme avec des lignes raffinées et un design plus dynamique. La dotation technologique s’est également enrichie pour ce SUV au caractère affirmé et qui place la barre très haut dans ce segment très concurrentiel.

Première bonne impression lorsqu’on découvre ce nouvel Ateca : le style. La marque espagnole l’a doté d’une calandre plus large et de feux 100% Full LED. L’arrière a été redessiné avec des accents argentés et des sorties d’échappement cerclées de noir. Les premières finitions restent très bien équipées, les variantes racées FR bénéficient elles, de quelques retouches de style plus sportives..

Tous les modèles sont équipés de série de la climatisation, d’un système d’infodivertissement Media System+ avec écran tactile, d’un volant gainé de cuir et de sièges arrière rabattables en deux parties avec dossiers inclinables.

L’intérieur de la Seat Ateca dispose de volumes généreux alors que le coffre, l’un des plus spacieux de sa catégorie, peut transporter jusqu’à 510 litres de bagages. Le conducteur dispose de nombreux réglages au niveau du siège et du volant. Le soutien lombaire réglable est de série sur toute la gamme pour une conduite confortable et agréable. A noter également, la présence de plusieurs bacs et compartiments de rangement.

La touche high-tech que l’on retrouve à travers la technologie Smartlink permet de connecter votre smartphone à l’aide de Apple CarPlay ™ ou Android Auto ™.

Lire aussi. L’Ateca, premier SUV de Seat, fait son entrée au Maroc

Le Seat Ateca est disponible en 5 niveaux de finitions. La Style+ dispose du toit ouvrant panoramique, des phares antibrouillards, des rétroviseurs rabattables électriquement, de la climatisation automatique et l’éclairage personnalisable à LED « Advanced Ambient Light » avec 8 coloris disponibles.

L’offre la plus riche se distingue par un look plus baroudeur avec des inserts latéraux gris aluminium et une sellerie en suédine noire. L’équipement évolue également avec le cockpit digital de 10,25 pouces, la caméra à 360° et les clignotants à défilement. Les plus sportifs pourront s’offrir les jantes 19” légères à 5 rayons profilées pour un aérodynamisme optimal.

Sous le capot, l’offre diesel est proposée à deux quatre-cylindres 2.0 TDI de 143 ch qui fournit de très bonnes performances.



Un SUV familial élégant, confortable et bien équipé, aux volumes généreux et à la tenue de route irréprochable. Le Seat Ateca, une valeur sûre et qui a tous les arguments pour séduire.

La SEAT Ateca est disponible à partir de 296 900 DH dans tous les showrooms SEAT.

Plus d’infos: https://www.seat.ma/

