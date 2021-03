Lancé en 2017, le Q5 reste l’icône incontesté de la marque Audi, en étant le modèle le plus vendu d’Audi dans le monde et au Maroc, c’est également le SUV premium le plus vendu du royaume. Symbole d’évasion, notamment grâce à sa transmission quattro, qui vous permet d’être aussi à l’aise dans le désert que dans la jungle urbaine. La seconde génération vient d’être lancée et nous a été dévoilée pour son lancement sur le marché marocain. La mise à jour concerne surtout les deux moteurs proposés et des technologies toujours plus novatrices.

Si l’allure générale reste la même (on ne change pas un modèle qui gagne), le faciès a totalement été redessiné pour adopter la nouvelle signature de la marque. Les retouches concernent les optiques, à l’avant comme à l’arrière, et la calandre qui a été revue tout comme les boucliers qui s’offrent des entrées d’air verticales, plus échancrées et aux contours trapézoïdaux.

Les nouveaux feux arrière sont reliés par un fin bandeau et disposent de la technologie Digital OLED avec un clignotant à défilement en option. Des phares Full LED de série (se rapprochent de la lumière du jour) et Matrix LED (évitent d’éblouir le conducteur en face) sont proposés en option.

A bord, la finition et la qualité d’assemblage, conforme aux standards qui ont fait la réputation de la marque, sont irréprochables. La principale modification concerne l’apparition d’une nouvelle dalle multimédia (10,1 contre 8,3 avant) qui devient tactile et simple à utiliser.La molette rotative MMI au niveau de la console centrale a disparu pour laisser place à un petit espace de rangement.

Au final, le SUV aux anneaux présente une ergonomie simple à appréhender et ne cède pas à la mode du tout tactile tant pour les touches au volant que pour les commandes de la climatisation.

Plus connecté que jamais, le système d’infotainment permet d’enregistrer jusqu’à six profils d’utilisateurs ainsi que leurs préférences : position des sièges et de la colonne de direction, intensité de la clim, réglages du GPS, etc.

Enfin, le Q5 conserve ses atouts de voyageur familial accueillant. Les places arrière sont vastes, la banquette coulisse en deux parties et le coffre est accessible via un hayon électrique de série. Sa capacité passe de 520 l à 1.520 l, banquette rabattue.

Sur route, les passagers apprécieront le grand confort du nouveau Q5 grâce notamment à la suspension pilotée. Cette dernière procure un excellent maintien de l’auto tout en filtrant très correctement les irrégularités. Un confort très appréciable surtout pour les longs trajets.

Au Maroc, trois finitions du Q5 sont proposées pour la motorisation en 30TDI de 136 ch : Advanced, Design et Prestige -, et 4 finitions (S line en plus) pour le 40TDI de 204 ch. Associés à la boîte robotisée à double embrayage à 7 rapports S-Tronic, ces blocs font appel à une hybridation légère, à un réseau 12V. Résultat : un 0 à 100 km/h abattu en 10,7 s pour le premier et 195 km/h, et un 0 à 100 km/h en 7,6 s pour le 40TDI qui peut atteindre les 222 km/h. A noter enfin que le Q5 40TDI emploie le système quattro Ultra qui s’active que lorsque son utilisation est nécessaire, tout en restant constamment disponible, ce qui permet une économie de carburant.

Le Q5 30TDI est proposé à partir de 465.000 DH, le Q5 40TDI à partir de 510 000 DH.

