Inauguration en grande pompe cette semaine du nouveau store de DS Automobiles. Pour l’occasion, tout le staff dirigeant était présent pour célébrer l’événement : Tarafa Marouane, PDG de Sopriam, Khalid Kabbaj, DG de Sopriam et Nawal Afiq, la toute nouvelle Directrice de la marque DS Automobiles.

Ce nouveau store situé sur l’avenue Al Massira se veut innovant et proche de ses clients. Fini les grands showrooms à la périphérie de la ville ? En tout cas, la marque parie sur la proximité et compte bien séduire davantage avec ce nouveau store élégant à l’architecture innovante.

Proche des gens mais aussi à leur service, plus qu’un concept, l’expérience client est ici omniprésente.

Le client peut ainsi voir de près les derniers modèles de la marque exposés sur quelque 256 m2. Un configurateur lui permet ensuite de choisir dans les moindres détails tous les équipements et détails qu’il souhaite rajouter : options, couleurs, matières des sièges, etc. La réalité virtuelle prend ensuite le relais avec un espace dédié au test drive où le client en immersion totale prend les commandes de son véhicule comme s’il y était.

Et ce showroom 2.0 ne se limite pas à la seule expérience digitale, il invite aussi ses clients à découvrir sa galerie d’art attenante au showroom. Un espace de 600 m2 dédié à la culture et à la promotion des artistes marocains qui accueille en ce moment les œuvres du peintre Noureddine Fathy. D’autres manifestations consacrées à la peinture, à la photographie, mais aussi à la haute couture et la gastronomie sont prévus d’ici la fin de l’année.

Une belle façon de contribuer à l’émergence de nouveaux talents et d’encourager à la promotion de l’art marocain.