Une ligne bien proportionnée, une finition particulièrement soignée, la nouvelle DS4 devient le meilleur ambassadeur de l’emblème du luxe français.

Berline ou crossover, la nouvelle DS4 est proposée selon deux silhouettes qui séduisent au premier regard. Dévoilé le 19 juillet au DS Store de Casablanca, ce troisième modèle de la gamme DS au Maroc se distingue par son allure et son style qui lui ont valu le prestigieux titre de Meilleure voiture de l’année 2022, le septième trophée attribué à DS Automobiles lors des huit dernières éditions du Festival Automobile International.

Campée sur des roues de 720 mm de diamètre montées sur des jantes de 19 pouces, la dernière création de DS présente des proportions exceptionnelles. En termes de gabarit, elle s’avère l’une des plus longues de sa catégorie avec une longueur de 4,40 mètres, une largeur de 1,83 mètre de large et une hauteur de toit contenue à 1,47 mètre.

La face avant est marquée par une nouvelle signature lumineuse qui fait appel à des feux Matrix à Led adaptatifs et directionnels, agrémentés de deux griffes éclairées qui descendent le long du bouclier avant.

Au-dessus, le long capot coiffant donne un élan qui dynamise la silhouette qui gagne en élégance avec des lignes fluides et acérées. Les poignées de portes sont affleurantes, les flancs sont quant à eux creusés, les épaules musclées et le pavillon chute comme celui d’un coupé

Au Maroc, la DS 4 est proposée en trois inspirations : DS4 Performance Line, Trocadero et Trocadero Sport.

Juchée sur des jantes de 19 pouces, la DS 4 Performance Line affiche un esprit plus sportif, un raffinement athlétique et un tempérament dynamique.

À son bord, un intérieur exclusif composé de matériaux nobles comme l’Alcantara et le tissu tressé, rehaussé de détails élégants, tels que les broderies Performance Line, les surpiqûres Carmin et Or, le volant perforé avec insert en carbone forgé, le guillochage Clou de Paris ou encore le pédalier aluminium, ainsi que de grandes surfaces avec de nombreux détails spécifiques conjuguant dynamisme et caractère, assurent une expérience à bord unique.

Graphique, dynamique, envoûtante et raffinée, la DS 4 Trocadero embarque à son bord, les technologies augmentées et son habitacle reste feutré et élégant : alcantara noir avec sièges haute densité mi cuir- mi tissu noir Basalte ainsi que son volant cuir fleur mistral.

Avec son toit ouvrant panoramique, ses jantes Firenze 19 et ses projecteurs matrix Full LED la DS4 gagne en technologies et en ergonomie.

La DS4 Cross s’adressera à une clientèle plus baroudeuse avec la partie inférieure des boucliers peints en noir mat, la grille de calandre noir brillant, ses barres de toit et son toit couleur caisse. Cette version bénéficie elle aussi de technologies exclusives qui procurent une sécurité en toutes conditions.

La DS4 est proposée avec un moteur diesel Blue HDi de 130 ch, idéal pour les longs trajets où l’on appréciera les performances de ce moteur au couple généreux de 300 Nm, comme son châssis sûr et confortable. La DS4 intégre la suspension pilotée DS Active Scan déjà vue sur la DS7 Crossback et s’adaptant en continu grâce à une caméra qui anticipe les irrégularités de la chaussée.

La nouvelle berline compacte est disponible à partir de 329 900 DH

DS Automobiles

82 Bd Al Massira Al Khadra, Casablanca

Tél.: 05 29 06 37 09

DS Online store : 080 200 43 46