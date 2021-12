Dans la catégorie des compactes haut de gamme, la nouvelle Audi A3 s’est construit une solide réputation depuis son lancement en 1996. Pour contrecarrer la concurrence des BMW Série 1 et Mercedes Classe A, la nouvelle A3 a mis la barre très haut. Notre essai en vidéo:

Cette quatrième génération qui propose deux carrosseries (Sportback et Berline) aux finitions soignées, se distingue par une offre technologique enrichie et de belles performances tout en restant sobre, efficace et confortable.

Côté look, on retrouve la jolie silhouette compacte (4,34 m), aux flancs bien sculptés. L’extérieur est résolument sportif et affiche une face à la fois agressive et raffinée à travers sa grande calandre à l’aspect nid d’abeilles et ses feux acérés. De profil, la silhouette de la nouvelle Audi A3 Sportback s’affine par la ligne latérale continue qui s’étend jusqu’à la porte arrière. La signature lumineuse – spécialité de la marque aux quatre anneaux – prend du relief et retrouve tout son éclat dans les blocs optiques à l’avant comme à l’arrière.

À l’intérieur, on découvre une ambiance feutrée et un esprit sportif que l’on retrouve dans le siège avant (en option), le tableau de bord orienté vers le conducteur ou la nouvelle console centrale et ses commandes de changement de vitesses.

L’écran tactile MMI de 10,1 pouces vient lui s’intégrer dans une surface noire très brillante pour plus d’élégance. Le tableau de bord à l’affichage entièrement numérique est orné de grilles d’aération, donnant à l’habitacle des airs de cockpit d’avion.

Parmi les technologies offertes par Audi A3 Sportback, on retrouve le stationnement automatique, une caméra de recul et le système MMI touch response. Les fonctions tactiles proposées par l’écran du MMI avec le combiné d’instruments numérique Digital Cockpit 10,25″, sont accessibles facilement même en pleine conduite. On apprécie également l’ambiance générale feutrée et luxueuse, le choix des matériaux et la qualité d’assemblage, signature habituelle du constructeur allemand.

Lire aussi. Automobile: les ventes progressent de 16,4% au S1-2021, Audi double la mise pour le premium

Quant au moteur, la nouvelle A3 et son diesel 2.0 TDI de 150 ch surprend avec ses belles performances et son appétit d’oiseau: le passage de 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 8,3 secondes, avec une consommation très basse de 3,9 litres en cycle mixte et moins de 5 l/100 km à 130 km/h. La boîte S tronic et ses 7 rapports est parfaitement réactive, surtout en mode Sport.

Mais le plus appréciable à bord de cette A3, c’est le silence de fonctionnement, même à vive allure et son confort, obtenu grâce à des suspensions efficaces qui viennent renforcer les prestations routières de cette compacte premium.

Le comportement routier est exemplaire, la tenue de route très saine, bien servie par une direction douce et précise. Capable d’avaler les kilomètres, cette A3 TDI dispose de toutes les aides à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif de dernière génération.

La version berline fait également bonne impression avec son extérieur sportif et son style très affuté. Elle s’inspire nettement de sa grande sœur A4, notamment au niveau de l’arrière. Le regard est immédiatement attiré par la nouvelle calandre Audi Singleframe élargie au design nid d’abeille.

À l’intérieur, on retrouve là aussi beaucoup de sportivité. Coté rangement, l’Audi A3 Berline garde le même volume de coffre à savoir 425L. Allongée de 40 mm par rapport au modèle précédent, la nouvelle berline mesure 4,50 m de long, soit 150 mm de plus que la version A3 Sportback. Un gain qui se retrouve notamment au niveau des places arrière avec plus d’espace et donc de confort pour les jambes.

L’habitacle est identique à celui de l’A3 Sportback : on retrouve ainsi un espace très épuré, organisé autour d’écrans numériques. L’écran tactile central est orienté vers le conducteur, et le bloc d’instrumentation peut passer de 10,25 à 12,3 pouces (en option).

Comme la version Sportback, la berline A3 est proposée avec un diesel TDI, le 2.0 TDI de 150 ch, un moteur qui fait des merveilles vu le rapport agrément/consommation.

À partir de 305 000 DH