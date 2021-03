MotorVillage, filiale du Groupe Fiat Chrysler Automobiles Morocco, met la qualité et l’expérience client au cœur de sa stratégie 2021. Le point avec son DG Mourad Chouiakh, nommé à la tête du groupe il y a tout juste un an.

La nouvelle stratégie basée sur l’écoute du marché a permis de mettre en place une batterie de services pour répondre aux besoins des clients du MotorVillage Bouskoura.

Ainsi, des contrôles qualité ont été intégrés dans le processus de vente et d’après-vente avec des bilans livraisons, afin de détecter d’éventuelles anomalies et des check-up établis par des qualiticiens après des réparations faites aux véhicules.

Désormais, le rendez-vous se prend sur le site www.motorvillage.ma/services permettant aux clients de choisir la date et l’heure du rendez-vous. A l’arrivée, la digitalisation de la prise de rendez-vous fait gagner du temps aux clients et est confirmée automatiquement par mail.

Dans le cadre de la garantie, une flotte large et diversifiée de véhicules de courtoisie, composée de citadines, de berlines ou de SUV, est mise à disposition du Client pour ne pas le priver de sa mobilité.

Enfin, une assistance routière 7j/7 et 24h/24 est mise à disposition des clients à titre gracieux : remorquage, atelier mobile, rapatriement du véhicule non réparé à l’étranger, des passagers ou frais d’hébergement pris en charge, remboursement des frais de voyage pour récupération du véhicule réparé… et ce, sans avoir recours à l’assurance des Clients, puisque c’est un service additionnel offert par le MotorVillage.

MotorVillage Bouskoura propose le MotorVillage Care, un service d’extension de garantie et d’entretiens, adaptés au véhicule, au style de conduite et au kilométrage annuel de chaque client. Ce service peut être transférable si le véhicule est vendu et le paiement peut être fait par mensualités ou en anticipé.

Des actions ciblées à fort impact

Pendant la période du covid, MotorVillage a lancé le Trade’up, une solution de trading de grande envergure, pour la première fois sur le marché marocain. MotorVillage propose, ainsi, la reprise du véhicule du client quelle que soit la marque, avec un bonus supplémentaire allant jusqu’à 20 000 DH, calculé sur la valeur du marché contre tout achat d’un véhicule neuf des marques Fiat, Abarth, Alfa Roméo et Jeep ®. La perspective est louable car le processus de simplification des procédures administratives, à travers un guichet unique, est une réponse à une demande constante des clients.

Concernant la cible Business, Le MotorVillage Bouskoura a mis en place des actions innovantes au bénéfice de ses clients B to B en organisant les Move’Sessions, des rencontres qui allient plaisir de la conduite et partage d’expériences de la cible B to B.

L’occasion, nouveau cheval de bataille

Une équipe et un showroom dédiés ont été mis en place ainsi que des outils d’estimations et des référentiels permettant de proposer le juste prix au client pour ce qui est des véhicules d’occasion. Une garantie constructeur et des offres de financement sont disponibles afin de faciliter l’achat de véhicules de remplacement.

MotorVillage Bouskoura, Succursale du Groupe Fiat Chrysler Automobiles Morocco – Ouled Benameur, Km 6 Bouskoura Sortie Ville Verte

Tél. : 05 22 01 70 00

https://motorvillage.ma/