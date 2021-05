La quatrième génération du SUV phare de Kia a été présentée cette semaine au Maroc, dans le magnifique cadre du golf de Bouznika. Technologique, stylé, puissant et économe, ce Sorento est également accueillant et confortable avec un habitacle généreux qui offre jusqu’à 7 places. Présentation.

Pilier de la gamme mondiale de Kia, avec plus de trois millions d’unités vendues dans le monde depuis son lancement en 2002, le nouveau Kia Sorento ne manque pas d’atouts pour séduire une clientèle exigeante dans le segment ultra-concurrentiel des grands SUV.

Son design extérieur, avec des lignes plus nettes, des détails high-tech et des proportions allongées, lui confèrent une présence élégante et imposante. À l’intérieur, son habitacle affiche des matériaux de première qualité, des technologies d’infodivertissement de pointe et un nouveau design séduisant.

On retrouve ainsi deux écrans numériques aux graphismes stylés, de nouvelles fonctionnalités télématiques et une connectivité pour smartphone avancée.

Associée à une carrosserie plus grande pour maximiser l’espace de chargement et de bagages, la nouvelle plate- forme fait du Sorento l’un des SUV 7 places les plus polyvalents et les plus spacieux sur la route.

La nouvelle motorisation « Smartstream » permet au nouveau modèle d’offrir un meilleur rendement énergétique, des consommations plus faibles et des performances supérieures à celles de ses prédécesseurs.

A l’intérieur, des matériaux de première qualité et un système d’infodivertissement de pointe. Le tableau de bord numérique du conducteur de 12,3 pouces est jumelé à un système d’infodivertissement et de navigation à écran tactile de 10,25 pouces au centre du tableau de bord. Un chargeur de smartphone sans fil se trouve également à la base de la console centrale, tandis qu’un système de son surround BOSE® est disponible pour offrir une expérience audio plus immersive dans la voiture.

L’espace intérieur, confortable et modulable sur 3 rangées, promet d’agréables voyages à ses 7 occupants. La capacité du coffre peut passer de 650 litres à 2011 litres dans sa version sièges rabattus.

Le nouveau Sorento est équipé du moteur diesel « Smartstream » 2,2 litres, produisant un couple de 440 Nm et 202 ch de puissance. Il est associé à la nouvelle transmission à double embrayage humide à huit rapports de Kia (8DCT). Le réservoir de 67 litres permet ainsi obtenir une autonomie théorique de l’ordre de 1155 km pour un seul plein.

Disponible en 3 niveaux de finition (Active, Design et Exécutive), le nouveau SUV 7 places de Kia est disponible à partir de de 399.000 DH en finition Active.