La version Family du Mercedes Vito Tourer 2021, destinée aux particuliers, sait tout faire ! A l’issue de notre test-drive du monospace à l’Etoile, nous avons été bluffés par tant de polyvalence.

Pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes et leurs bagages, cette déclinaison du Vito profite d’une grande modularité et se distingue par sa robustesse et son confort.

Côté look, le Vito affiche des lignes statutaires, une face avant dynamique, marquée par une calandre béante qui accueille une version XXL de l’étoile de Mercedes et des baguettes horizontales chromées…

A noter également : des jantes en alliage de 16 pouces et des barres de toit de 6,42 m de long.

A bord, on retrouve la signature Mercedes, avec une présentation intérieure soignée et une qualité de fabrication “Best in Class”.

La version testée est équipée de série d’un système multimédia Blaupunkt doté d’un écran de 7 pouces, d’une caméra de recul et d’une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. En option, le Vito bénéficie aussi d’équipements comme le « cintre à vêtements » et la « glacière électrique ».

Habillés de cuir synthétique, les sièges individuels du Vito Tourer Family sont rabattables et coulissants et peuvent être démontés et entreposés, au garage, si besoin. Enfin, la banquette 3 places à la deuxième rangée peut pivoter pour une disposition «Salon», façon limousine, en face de la banquette 3 places de la 3ème rangée.

Toujours au rayon pratique, le Vito dispose de deux portes coulissantes latérales, qui facilitent l’ accès aux deux banquettes, et d’un coffre de 1.000 l minimum, au seuil de chargement très bas.

Concernant la conduite, on apprécie la direction bien calibrée, précise, le freinage rassurant et la suspensions offrant un bon compromis entre fermeté et douceur. A l’arrivée : le Vito est quasiment aussi maniable et confortable que les autres véhicules de la marque allemande et fait oublier rapidement ses mensurations généreuses. Un garage classique peut l’accueillir sans souci, vu ses dimensions proches d’une grande berline.

La satisfaction est également de mise côté moteur. Avec son quatre cylindres 2.1 l Turbodiesel de 136 ch et 330 Nm, associé à une boîte à 6 rapports bien étagée, le Vito 2021 se montre disponible et affiche un appétit mesuré avec une consommation de 6,3 l/100 km seulement en cycle mixte.

Espace, confort, et puissance… Le Vito, c’est la Dolce Vita à quatre roues !

À partir de 395.000 DH