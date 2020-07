Vidéo. L’Audi Q7 restylé enfin déconfiné

Fin mars, Audi présentait la deuxième génération du Q7 dans sa version restylée. Mais le nouveau modèle atout juste eu le temps de briller qu’il a dû rester dans l’ombre, crise sanitaire obligent. Présentation d’un Q7 tout juste déconfiné.

Bas de caisse redessinés, feux arrière inédits, barre de chrome sur le hayon, boucliers modifiés, calandre revue et optiques renouvelées, le cru 2019, allongé de 11 mm, met un sérieux coup de vieux à son prédécesseur. Cette deuxième génération du Q7, tout en conservant sa silhouette et son profil général, affiche un nouveau style, au point de se demander s’il s’agit d’un restylage ou d’un modèle entièrement nouveau…

Le nouveau Q7 se distingue surtout par une inédite signature lumineuse à LED avec en option un faisceau laser LED d’une portée de 600 mètres et des feux arrière affinés reliés par un jonc chromé.

Côté look, le SUV est chaussé de roues de 19 ou 20 pouces selon la version choisie, mais aussi d’un toit ouvrant panoramique et des vitres surteintées ou encore ses pare-chocs peints selon la teinte du véhicule.

A l’intérieur, le Q7 a également adopté un combiné d’instrumentation numérique «Virtual Cockpit» et deux grands écrans tactiles superposés de 8,8 pouces.

Le premier est réservé à l’instrumentalisation : interface multimédia et le GPS désormais doté d’une cartographie Maroc alors que le second gère principalement la climatisation bizone et les aspects liés au confort comme la température des sièges.

L’habitacle profite lui toujours d’un bel espace de vie à bord. Avec ses 5,06 mètres de long, le Q7 reste spacieux et confortable et propose un volume géant de 865 litres. Il est même capable d’accueillir (en option) une troisième rangée de sièges.

Côté moteur, on retrouve un diesel de 3.0 litres V6 TDI qui développe 249 ch de puissance et 600 Nm de couple. Associé à la boîte automatique Tiptronic à 8 vitesses, ce il peut grimper jusqu’à 225 km/h.

Une version SQ7 embarquant un TDI de 435 ch est attendue vers la mi 2021. En attendant, trois finitions sont proposées chez CAC : Prestige, Exclusive et S-Lines à partir de 700.000 DH.