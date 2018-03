Vidéo. L'Audi A8 en vedette à l'Auto Expo 2018

Découverte pour la première fois au salon de Francfort de l’an dernier, la nouvelle Audi A8 sera dévoilée au Maroc lors du prochain Auto Expo de Casablanca.

Plus longue de 30 mm avec ses 5,17 m, soit 70 mm de plus que la Série 7 et 50 mm de plus que la Classe S, ses principales concurrentes, cette quatrième génération en impose. Formidable machine à rouler, le vaisseau amiral de la marque aux anneaux nous transporte déjà dans monde de plus en plus assisté de demain.

Comme la Série 7, l'A8 stationne dans un garage ou un espace étroit de manière totalement autonome et embarque tout un arsenal technologique. Ainsi l’«Audi AI traffic jam pilot», un système de pilote automatique qui s'appuie sur des radars, une caméra, des capteurs à ultrasons et un scanner laser pour offrir une conduite autonome, de 0 à 60 km/h sans l’intervention du conducteur.

Enfin, pour assurer un confort maximal, les ingénieurs Audi ont entièrement revu les suspensions qui peuvent désormais survoler toutes les irrégularités et les déformations de la route, produisant l'effet d'un tapis volant.

A bord de ce vaisseau de la route, tout est luxe et volupté avec cuirs, les boiseries, les chromes, les laques à profusion. À l'arrière du siège avant passager, tout un dispositif assurant le massage et réchauffement de la plante des pieds. En prime : une tablette pour régler la température, l’éclairage, la TV… La nouvelle génération de motorisations dont bénéficie l’A8 se décline en deux V6 turbo, un essence 3.0 TFSI de 340 ch et un diesel 3.0 TDI de 286 ch. Deux versions V8 4 litres complètent la gamme: TDI de 435 ch et TFSI de 460 ch.