Smeia a présenté en avant-première sur le continent africain et deux mois avant le démarrage de sa production en série, les dernières déclinaisons de sa luxueuse BMW Série 7 et de son BMW X7. Un look modernisé, une instrumentation plus high-tech, des moteurs plus puissants… ces deux modèles déclinés aussi en électrique en imposent à tous les niveaux.

BMW Série 7, toujours plus classe

Cette septième génération de la limousine bavaroise a été présentée par Smeia, en avant-première sur le continent africain, deux mois avant le démarrage de sa production en série.

Avec son look très futuriste, cette septième génération de la limousine bavaroise change radicalement. Des boucliers avant et arrière redessinés font leur apparition, un énorme double-haricot rétro-éclairé, une nouvelle signature lumineuse avec des feux à deux étages à l’avant, L’élément supérieur, très fin, intègre les feux de jour et les clignotants alors que le bloc inférieur comprend les feux de croisement et les feux de route.

A l’arrière, on retrouve des feux placés très haut. La limousine impressionne aussi par sa taille: plus large (1,54 m) et plus haute (3,22 m) que sa devancière de 5 cm environ, elle gagne 13 cm en longueur (5,39 m) et fait progresser son empattement de 5 mm.

Equipée de jantes de 19 pouces, elle adopte de série une suspension pneumatique adaptative. Les poignées de porte sont intégrées à ces dernières, et peuvent s’ouvrir ou se fermer automatiquement (en option).

Dans l’habitacle, on découvre un volant à deux ou trois branches et une console centrale au dessin inédit. Les boutons ont cédé la place à des écrans, de 12,3 pouces pour le tableau de bord numérique et un écran tactile central d’info-divertissement de 14,9 pouces. Sur toute la largeur de la planche de bord et jusque sur les contre-portes court un bandeau intègre l’éclairage d’ambiance à motifs géométriques, les aérateurs et des panneaux de commande avec des inserts en fibre de carbone ou en bois. La sellerie se pare d’un cuir synthétique ; un mélange de cuir Merino et de cachemire est proposé en option. On retrouve enfin un toit vitré fixe de série, et en option, un toit panoramique ouvrable.

Une batterie de capteurs, caméras et logiciels permet à la nouvelle BMW de proposer les aides à la conduite les plus avancées, telles que la reconnaissance de véhicules ou de piétons en intersection, l’assistant de marche arrière ou le stationnement automatique.

Très choyés, les passagers arrière disposent d’écrans tactiles de 5,5 pouces intégrés à leurs portières pour commander le système multimédia. Le siège arrière droit Executive Lounge (en option) permet de s’allonger, et un immense écran télé 8K de 31,3 pouces intégré au plafond offre une véritable salle de cinéma roulante. Le système audio est signé Bower & Wilkins et une caméra intérieure peut envoyer ses images au smartphone du propriétaire.

Dès novembre prochain, la nouvelle BMW Série 7 sera proposée en version 100 % électrique BMW i7 xDrive60. équipée de deux moteurs électriques développant une puissance cumulée de 544 ch (400 kW), elle annonce une autonomie de 591 à 625 km.

Le moteur diesel six cylindres en ligne, associé à une hybridation légère de 48V, développant 300 ch (220 kW) de la BMW 740d xDrive complétera la gamme de motorisation au printemps 2023.

Les variantes hybrides rechargeables seront commercialisées également début 2023 et disposeront d’une autonomie électrique de plus de 80 km.

Pour le lancement au Maroc, dès les premières livraisons, la BMW Série 7 sera proposée en version électrique i7 xDrive60 et versions thermiques 735i, 740i et 760i xDrive.

BMW X7, encore plus impressionnant

Toujours aussi imposant, le X7 voit le design de sa proue entièrement repensé, reprenant les codes stylistiques de la marque, notamment les doubles optiques et la double calandre BMW.

Le X7 est équipé pour la première fois de blocs optiques agencés sur deux niveaux, comme pour la Série 7. La partie supérieure, réservée aux Leds disposées horizontalement pour les fonctions de feux de position, feux de jour et indicateurs de changement de direction. Les feux de croisement et feux de route étant assurés par les blocs à Led dans la partie inférieure.

Doté de jantes de 21 pouces, le X7 propose également des jantes de 23 pouces en alliage léger en sortie d’usine (en option) ainsi qu’une configuration 5 ou 7 places. A l’avant, les sièges bénéficient des fonctionnalités de ventilation active et de massage, alors que les sièges de la deuxième et troisième rangées sont dotés de la fonction chauffage, tout comme le volant et les accoudoirs du conducteur et du passager avant.

Dans l’habitacle, la planche de bord hérite d’ un nouvel écran Curved Display comprenant un écran d’instrumentation de 12,3 pouces et un écran multimédia de 14,9 pouces.

Côté technologies, le X7 se dote de nouvelles assistances à la conduite comme l’alerte de collision frontale avec les cyclistes, les piétons et les véhicules arrivant en sens inverse, l’assistant automatique de limitation de vitesse ainsi que les fonctions de suivi de l’itinéraire et de reconnaissance des feux de circulation et l’assistance aux embouteillages proposée en option. Autre nouveauté : l’alerte de sortie, qui avertit les occupants d’un risque de collision à l’ouverture de la porte.

Le moteur le plus puissant de la gamme, le V8 essence de 4,4 l de la BMW X7 M60i xDrive, équipe aussi les sportives hautes performances signées BMW M. Ce moteur délivre une force motrice impressionnante avec sa puissance de 530 ch, et son couple maximal de 750 Nm,.

De son côté, le moteur diesel six cylindres en ligne de la nouvelle BMW X7 xDrive40d délivre une puissance maximale de 340 ch et un couple nominal de 700 Nm, pouvant être porté à 720 Nm avec le système d’hybridation légère. Chacun des deux moteurs bénéficie de la technologie d’hybridation légère de 48V de dernière génération.

Tous les moteurs sont associés à une boîte Steptronic Sport huit rapports avec palettes de changement de vitesse au volant. La force motrice est transmise aux quatre roues.

Au Maroc, les premières livraisons de la BMW X7 seront proposées en deux motorisations: la BMW X7 40d, la BMW X7 40i, déclinées toutes deux en deux finitions : Pure Excellence & M Sport. Plus sportive, la BMW X7 M50i sera proposée dans sa finition Excellence.

Smeia, Bd Moulay Slimane, Casablanca

Tél. 05 22 40 07 00