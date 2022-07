La nouvelle Peugeot 308 s’invite dans la cour des grands en s’inspirant des recettes du premium allemand. Et le résultat est assez bluffant comme nous avons pu le vérifier lors de sa présentation ce jeudi à Bouskoura.

La nouvelle compacte du Lion a 308 gagne en prestance et en élégance et semble bien armée pour bousculer la suprématie des allemandes et faire également de l’ombre aux SUV du segment C toujours en forme.

Pour cela, la 308 change de façon impressionnante. Plus longue avec ses 4,36 m, elle gagne 110 mm par rapport à son aînée et s’offre une silhouette allongée. Plus basse également, avec son pavillon surbaissé de 20 mm à 1,44 m, elle se donne des airs de voitures de sport s’offrant un nez plongeant, un long capot, comme celui des voitures de sport, un pare-brise plus incliné et reculé de 100 mm. Autre bon point : un gain de 55 mm au niveau de l’empattement, permettant au coffre d’atteindre 412 litres et 1323 litres, une fois les sièges rabattus.

La nouvelle signature lumineuse a été revue et repose désormais sur trois traits rouges obliques conçus comme autant de griffes, les versions GT ont même droit à l’écusson à la tête de lion sur les ailes avant. A l’arrière, les feux adoptent la technologie full LED affichant les 3 griffes pour une signature lumineuse moderne, propre à la marque.

A l’intérieur, la 308 inaugure une nouvelle planche de bord en deux parties. Le petit volant à méplat est ergonomique, chauffant (sur le niveau GT) et regroupe toutes les commandes : radio, média, téléphone et aides à la conduite. Le combiné digital situé à hauteur des yeux, intègre une dalle numérique 10 pouces dès le niveau active pack. Entièrement paramétrable et personnalisable, ce combiné numérique possède plusieurs modes d’affichages (Navigation, Radio/média, Aides à la conduite…) directement modifiable depuis le volant.

Au centre, l’écran tactile de 10 pouces de série est orienté vers le conducteur et permet une navigation simplifiée grâce à la présence de touches de raccourcis personnalisables.

La position de conduite peut, par le jeu des réglages, être plus basse que sur le modèle précédent, mais certains gabarits seront obligés de modifier leurs réglages usuels. L’instrumentation sera occultée si l’on règle le siège en position basse et le volant en position haute. L’habitabilité progresse naturellement, surtout à l’arrière, mais le volume du coffre régresse légèrement à 412 litres en raison de l’abaissement de la ligne de toit.

Côté équipements, la 308 fait le plein de technologies d’aides électroniques à la conduite de dernière génération. Le nouveau PEUGEOT i-Cockpit® évolue et intègre i-Connect® Advanced, un système d’info-divertissement, intuitif, connecté et moderne.

Les projecteurs avant bénéficient de la technologie LED dès le premier niveau de finition. Ciselés et fins, ils sont prolongés par des feux de jour en forme de crocs sur le bouclier avant. Sur la version GT, les projecteurs Full LED sont encore plus fins et deviennent PEUGEOT Matrix LED Technology, pour plus d’efficacité et de sécurité au quotidien. Avantage : le conducteur peut conduire en mode pleins phares sans gêner les véhicules en face ou ceux qui le précèdent, un système intelligent se chargeant d’allumer ou d’éteindre les faisceaux dans leur direction.

Au Maroc, seules les motorisations diesel sont proposées . Il s’agit du 4-cylindres 1,5 litre BlueHDi 130 ch disponible au choix avec la boîte manuelle ou la transmission automatique à 8 rapports.

A partir de 249 000 DH