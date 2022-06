KIA Maroc a lancé, lundi 6 juin 2022, son dernier modèle sur le marché marocain. Il s’agit du Kia Sonet, un SUV au caractère affirmé, conçu et présenté pour la première fois en Inde en 2020. Zoom sur ce véhicule qui veut s’imposer sur son segment.

Avec son look sportif aux lignes dynamiques, le KIA Sonet est le véhicule le plus haut de sa catégorie. Audacieux, affirmé et moderne, pour son premier SUV compact, Kia joue la carte du style en proposant un véhicule au look piquant qui s’intègre naturellement dans le paysage urbain. Avec un caractère fort et musclé, le Sonet, lancé en grande pompe lundi 6 juin à Casablanca, s’apprête à dévaler les routes marocaines.

“C’est un véhicule extrêmement pratique, habitable, qui présente un nouveau design avec beaucoup de dynamisme, de fraîcheur et de sportivité. KIA Sonet est un SUV gaie. Ce véhicule traduit un enthousiasme pour ceux qui aiment l’automobile”, a déclaré Cédric Veau, Directeur Général de Kia Maroc au micro de H24info.

Il s’agit d’un SUV résolument citadin qui dispose de la plus haute garde au sol de la gamme SUV Kia (21 cm). Avec sa calandre iconique «tiger nose» et ses feux à LED boomerang horizontaux, ce véhicule affiche un fort caractère en arborant une silhouette urbaine. Un style qui lui confère incontestablement prestance et assurance. Le nouveau Sonet possède surtout un habitacle spacieux et confortable pensé pour être moderne. La disposition générale du tableau de bord est soignée et ergonomique offrant un réel confort visuel lors de la conduite.

Matériaux raffiné

L’intérieur moderne du Sonet est composé de matériaux raffinés tout en étant sobre et d’une technologie embarquée fonctionnelle et polyvalente. Conçu pour répondre aux besoins des amateurs de technologies, l’habitacle se caractérise par des lignes larges et des détails très distinctifs du modèle. Le système d’info-divertissement de la voiture est au cœur du tableau de bord et offre une facilité d’utilisation totale.

Le Sonet dispose, dès la première finition, d’un compteur de vitesse numérique TFT, d’un large écran tactile 8 pouces intuitif compatible avec les systèmes Android Auto et Apple Carplay ainsi que d’une caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques. Une conduite souple et agréable Doté d’une offre de motorisation essence 1.5L MPi Smartstream de dernière génération développant 115 chevaux, le Sonet innove et s’inscrit dans l’ère du temps. Le nouveau Kia Sonet est disponible en 3 niveaux de finition: Motion, Active et Exécutive. Il est disponible à partir de 209.000 DHS en finition Motion (prix de lancement).