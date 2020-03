Vidéo. Citroën dévoile sa voiture 100% électrique fabriquée au Maroc

Le constructeur automobile français, Citroën, a dévoilé son dernier bijou technologique, 100% «made in Morocco».

La marque avant-gardiste française a dévoilé, ce jeudi, dans l’enceinte de la Défense Arena, sa nouvelle voiture baptisée AMI. Il s’agit d’une voiture 100% électrique, de seulement 2m41 de long et qui ne nécessite pas un permis de conduire, précise Reuters.

The day has come: Citroën introduces AMI 100% ËLECTRIC and makes

electric urban mobility available to all!#CitroënAmi #ËlectricForAll #InspirëdByYouAll pic.twitter.com/OVjtLJX2K0

— Citroën UK (@CitroenUK) February 27, 2020