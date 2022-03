Le site après-vente dédié aux marques Volkswagen, Skoda et Seat situé entre les Showrooms Volkswagen et Seat à Ain Sebâa, a été inauguré en grande pompe jeudi 10 mars. Avec son concept innovant, ce SAV permet d’assurer une expérience clients unique et premium. Un véritable écrin où le client est roi…

La Centrale Automobile Chérifienne l’importateur des marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Skoda, Seat, Audi, Porsche et Bentley au Maroc a lancé ce son nouveau SAV sur son site de Ain Sebaa à Casablanca.

Ce nouvel écrin au concept architectural a nécessité un investissement de 25 millions de dirhams et un an de travaux pour une mise aux normes internationales jouant sur la qualité des matériaux et la transparence. Dans cet écrin très luxueux, le client est choyé, accompagné et peut assister directement à la réparation de son véhicule à travers une grande baie vitrée assis confortablement au milieu d’un lounge de 900 m2.

La visibilité directe sur les ateliers permet aux clients de suivre les opérations de maintenance en toute transparence et d’apprécier la qualité de service aux normes des marques du groupe VW. De quoi rassurer le client marocain, en général très méfiant quand quelqu’un tripote sa voiture.

Une équipe composée de 15 conseillers Service est d’ailleurs dédiée à l’accueil pour une capacité quotidienne de 200 véhicules.

A noter que le parcours client de la prise de rendez-vous à la réception par le Conseiller Service est totalement digitalisé.

Normes du groupe VW

Le bloc atelier, d’une superficie totale de près de 3 000 m2, est articulé autour d’un atelier service rapide de 18 postes de travail, d’une capacité de 110 véhicules par jour, d’un atelier de 6 postes de travail dédié pour les flottes et clients professionnels d’une capacité de 30 véhicules par jour, de deux ateliers pour les réparations mécaniques de 22 postes de travail et d’une capacité de 60 véhicules par jour.

30 Techniciens formés et certifiés par le Groupe VW sont en charge d’exécuter les opérations de maintenance périodique et de réparations mécaniques selon les normes du groupe VW.

Afin de répondre aux exigences service et normes constructeur une station de réglage de géométrie 3D de dernière génération et une station de remplacement des pneus seront opérationnelles début Avril 2022.

D’une superficie de 300 m2 et d’une capacité d’accueil de 120 clients par jour, le comptoir vente pièces de rechange est à la disposition des clients particuliers, professionnels et garagistes. .

Une expérience clients unique où l’accueil et la prise en charge dans cet écrin luxueux n’ont rien à envier à nos voisins européens.