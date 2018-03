Vidéo. Auto Expo 2018: Volkswagen sort le grand jeu

Volkswagen a présenté la semaine dernière ses modèles phares qui seront exposés du 10 au 22 avril au Salon Auto Expo 2018.

Parmi les dernières nouveautés Volkswagen, l’Arteon, lancée et présentée en février dernier, sera sous les feux des projecteurs du Salon Auto Expo. Ce modèle premium au design avant-gardiste, très spacieux et hyperconnecté inaugure la nouvelle ligne de design de Volkswagen.

Commercialisée depuis un mois au Maroc, cette nouvelle berline 5 portes premium qui succède à la CC, ex-Passat CC, en impose. À l'avant, les phares 3D à LED se fondent dans la calandre aux lignes chromées et le capot vient recouvrir les ailes. De grandes roues de 20 pouces de diamètre (en option) complètent le tableau.

Avec 4,86 m, Volkswagen a allongé et élargi l'Arteon par rapport à la Passat CC, sa devancière. Une croissance qui profite à l'empattement, qui avec ses 2,84 m progresse de plus de dix centimètres offre plus d’espace pour les jambes des passagers arrière. Le coffre n’est pas en reste: son volume de 563 litres grimpe à 1 557 litres banquette arrière abaissée, comme sur un monospace.

Sous le capot, deux moteurs turbo à injection directe TDI de 150 ch (110 kW) et 177 ch (130 kW) sur la version R-Line. Ils sont disponibles en boîte DSG 6 rapports.

L’incontournable Nouveau Touareg sera livré en Juillet, sous 4 nouvelles versions et 2 packs Design avec des motorisations V6 3.0 TDI de 259 ch et un plein d’équipements technologiques: une Areaview 360° avec un Park Assist et une Radio « Discover Pro 9.2’’ » avec navigation Maroc. On retrouve un rappel du cuir sur son volant multifonction chauffant avec Palettes.

Côté utilitaires, plusieurs modèles s’ajouteront au tableau cette année avec le nouveau Crafter et l’Amarok qui seront lancés respectivement en Juin 2018 et Juillet 2018. Le nouveau Crafter a d’ailleurs remporté le titre de « VAN of the Year ». Il est doté de motorisation 2.0 TDI d’une puissance de 140 cv BVM6 avec transmissions Traction avant, dimensions L5H3, empattement super long et PTC 3.88T.

Quant à l’Amarok, un pick-up hors norme très à l’aise en tout-terrains et performant sur l’asphalte, il conjugue les talents d’un pick-up exclusif du segment prémium, à la fois connecté et branché. Il sera doté de motorisations 2.0 TDI Bi Turbo 180 cv BVA 8 et V6 3.0 TDI 224 cv BVA8 sous une version : Highline.

Enfin et pas des moindre, la nouveauté prévue pour l’Auto Expo 2018, n’est autre que la nouvelle Polo en 3 nouvelles versions : Trendline, Confortline et Premium. Rendez-vous au Salon Auto Expo pour la découvrir !