Audi Maroc a organisé récemment les qualifications pour le retour du tournoi international de l’Audi quattro Cup 2022, sur deux des plus beaux parcours du Maroc. L’occasion de faire le point en vidéo sur la gamme électrique avec Jérôme Berthod, directeur de la marque aux anneaux au Maroc.

Au fil des ans, l’Audi quattro Cup est devenu le rendez-vous incontournable pour les amateurs de golf et clients de la marque. Comme les éditions précédentes, l’Audi quattro Cup 2022 se joue en Greensome Stableford.

Forte de son succès, cette 11ème édition marocaine a vu près de 200 participants s’affronter par équipes de deux au Royal Golf Dar Salam le 28 mai 2022 et au Royal Golf Anfa Mohammedia le 18 juin 2022. Suite à la qualification au Royal Golf Dar Es Salam, trois équipes se sont qualifiées pour la finale nationale au Royal Golf de Mohammedia.

L’Audi Quattro Cup est disputée dans plus de 38 pays sur 600 tournois et réunit près de 70 000 golfeurs venant des quatre coins du monde, ce qui en fait le plus grand tournoi amateur au monde.

A l’issue de ce tournoi national, la meilleure équipe en net aura le privilège de défendre les couleurs du Maroc à la finale internationale qui se déroulera au Marco Simone Golf & Country Club à Rome, siège de la Riders Cup 2023, du 9 au 13 octobre prochain.

Considéré comme l’un des parcours de golf les plus prestigieux d’Italie, Marco Simone Golf & Country Club, est un incontournable. Son tracé stimulant et attrayant comprend des allées étroites bordées d’arbres, des lacs et plusieurs altitudes.