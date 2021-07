Après une absence due à la situation sanitaire, Audi Maroc a organisé récemment le tournoi Quattro Cup édition 2021, à Mohammedia. L’occasion pour la marque de présenter ses derniers modèles.

Cette année, l’Audi quattro Cup 2021 a été organisée sur deux des plus beaux parcours du Maroc en Greensome Stableford.

Forte de son succès, cette 10e édition marocaine a vu plus de 160 participants s’affronter par équipes de 2 au Royal Golf Dar Salam le 29 Mai 2021 et au Royal Golf Anfa

Mohammedia le 19 Juin 2021.

L’Audi Quattro Cup est disputée dans plus de 50 pays et réunit plus de 100.000 golfeurs venant des quatre coins du monde, ce qui en fait le plus grand tournois amateur au monde.

A l’issue de ce tournoi national, la meilleure équipe en net aura le privilège de défendre les couleurs Marocaines à la finale internationale qui se déroulera en Autriche, à Kitzbühel, du 12 au 16 septembre prochain.

L’équipe gagnante marocaine 2021 est composée de M. Youssef El Bouri et M. Sabri Anas avec un score net de 53.

Le golf met en avant le respect, la passion pour le sport et la précision, des éléments qui font également partie de l’ADN Audi.

L’importateur de la marque (la Centrale Automobile Chérifienne) a instauré sur le parcours le concours du meilleur drive ce qui a permis aux joueurs de mettre leurs talents au profit d’une bonne cause.

Ainsi, les drives cumulés de tous les participants ont été convertis en dirhams (à raison de 1 mètre = 1 DH). La somme réunie de 30.000 DH a été offerte à l’association INSAF, l’Institut National de Solidarité avec les femmes en détresse contribue à l’avènement d’une société marocaine qui garantit à chaque femme et à chaque enfant le respect de leurs droits dans un environnement digne et responsable.