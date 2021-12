Le constructeur allemand a lancé cette semaine ses premiers modèles électriques au Maroc : l’Audi e-tron, un grand SUV avec sa version coupé, l’Audi e-tron Sportback, et l’Audi e-tron RS. Outre son silence de conduite, la propulsion électrique permet aux Audi e-Tron d’offrir une grande habitabilité et à terme, de grandes économies avec la fin des carburants consommés ou des révisions moteurs. Quant à la finition et les équipements, ils respectent les standards élevés de la marque. Présentation en vidéo avec Jérôme Berthod, Directeur de Audi Maroc.

L’Audi e-tron

L’Audi e-tron, grand SUV (4, 90 m de long, 1 94 m de large, et 1, 62 m de haut), offre suffisamment d’espace pour cinq occupants avec son empattement de 2 928 millimètres, et son coffre de 660 litres. Il est animé par deux moteurs électriques, l’un associé au train avant et l’autre au train arrière et développant une puissance jusqu’à 300 kW (408 ch) et un couple de 664 Nm. Le couple maximal est atteint en quelques fractions de seconde seulement offrant une puissance de traction exceptionnelle.

Résultat : une accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes seulement et une vitesse maximale bridée à 200 km/h. Sa batterie de 95 kWh permet une autonomie d’environ 350 kilomètres. Et tout cela sans aucune émission de CO2 et quasi en silence.

La voiture se recharge en priorité sur le courant continu (DC) jusqu’à 150 kW, mais peut être connectée au courant alternatif (AC) jusqu’à 33 kW, éventuellement sur une prise domestique alimentée en 220 V, ce qui promet un temps de recharge interminable, soit sur une prise délivrant 11 kW (prise triphasée 400 V), voire 22 kW avec un système en option.

L’Audi e-tron Sportback

Avec sa ligne plus profilée et plus dynamique, l’Audi e-tron Sportback allie la puissance d’un spacieux SUV, l’élégance d’un coupé quatre portes et le caractère moderne d’une voiture électrique.

Comparé à l’e-tron, seulement 13 mm de hauteur séparent les deux modèles (4 901 millimètres de long, 1 935 millimètres de large et 1 616 millimètres de haut). C’est côté style que le Sportback se démarque en se donnant des airs plus décontractés, dans l’air du temps, et un esprit sportif très marqué avec notamment un bouclier avant redessiné intégrant des prises d’air et des passages de roues marqués.

L’arrière très sculptural se dote d’un spoiler de série et un superbe diffuseur qui s’étend sur toute la largeur du véhicule renforçant l’aérodynamisme du véhicule. Très profilée, la silhouette de ce crossover coupé sert le Cx aérodynamique abaissé à 0,25 dans la finition S Line. Cette fluidité profite à l’autonomie supérieure de 10 km à celle de l’e-Tron.

Audi RS e-tron GT

Longue de 4,99 m, large de 1,96 m et haute de 1,40 m, cette GT évoque une A7 Sportback très profilée (Cx record de 0,24). L’intérieur hérite d’un design classique de GT avec des sièges avant en position basse sportive et séparés par une large console centrale. Les sièges arrière offrent suffisamment d’espace, même pour les adultes.

Cette voiture de tourisme est avant tout sportive : la puissance des moteurs électriques de 440 kW (598 ch), lui permet des poussées dynamiques. Sa capacité nette de 93 kWh lui offre une autonomie de 488 kilomètres. La suspension est également basée sur l’équilibre entre le dynamisme et le confort, grâce à des technologies telles que l’Audi drive select, la direction intégrale, l’amortissement piloté, la suspension pneumatique à trois chambres, la transmission intégrale électrique et le blocage du différentiel arrière.

Comme tous les modèles Audi, la RS e-tron GT est entièrement connectée. L’info-divertissement et les systèmes d’assistance sont à la pointe de la technologie. En prime : un son puissant et progressif, comme celui d’une vraie Audi.

A partir de 1.050.000 DH

Bd Moulay Slimane, Casablanca

Tél.: 05 20 00 62 00