Chez Audi, la lumière va bien au-delà du simple éclairage. Pensés dans le moindre détail, les feux sont aussi une caractéristique essentielle du design des véhicules et un moyen de communication à part entière. Sur la route, cela n’échappera à personne : chaque Audi possède sa signature lumineuse unique, reconnaissable entre toutes. L’éclairage chez Audi incarne ainsi les valeurs fondatrices de la marque à savoir : avant-gardisme, sécurité et sophistication. Présentation.

Pionnière dans la technologie d’éclairage, la marque aux anneaux a su créer, au fil du temps, une véritable signature lumineuse, au service de la sécurité et du confort. Une innovation qui est loin d’être le fruit du hasard pour la firme d’Ingolstadt, qui en a fait un axe de développement majeur ces dernières années : de l’éclairage halogène aux phares au xénon à la technologie LED, l’évolution technologique s’est faite en moins de 20 ans.

Aujourd’hui, toutes les gammes Audi proposent le système Matrix Led, le nec plus ultra en matière d’éclairage. Des phares dits intelligents, qui associent la technologie LED, réputée pour son excellent rendement énergétique et son haut niveau d’éclairage, à des faisceaux laser qui augmentent de 100% la portée. Des feux haute technologie, donc, qui se distinguent des phares traditionnels par leurs diodes électroluminescentes à l’efficacité remarquable et qui ont l’avantage de ne pas éblouir les conducteurs venant en sens inverse.

Comment ? Grâce à une caméra placée sur le pare-brise, qui détecte les véhicules arrivant en sens inverse et crée un cône d’ombre pour ne pas éblouir le conducteur, tout en éclairant au maximum les autres zones. Autre avantage, l’allumage et l’extinction des faisceaux sont gérés automatiquement, ce qui permet aux conducteurs de se concentrer davantage sur la conduite. Un véritable gain en matière de sécurité et de confort.

Récemment, Audi a prouvé une nouvelle fois son avance et son innovation en matière d’éclairage sur route. Dernier exploit en date : les phares digitaux Matrix LED de l’Audi e-tron Sportback qui sera lancée à l’automne au Maroc. Une innovation qui rend la route encore plus sûre, pour le conducteur mais aussi pour les autres. Ces feux dernière génération, diffusent un faisceau de lumière qui permet d’éclairer la route avec un contrôle encore plus précis. Cette technologie, utilisée par de nombreux vidéo projecteurs est appelée DMD (Digital Micromirror Device) car elle repose sur une matrice de centaine de milliers de micro-miroirs individuels.

Avec elle, les véhicules Audi pourront par exemple projeter des symboles sur la route pour avertir la présence d’accidents ou de portions de route gelées. À une intersection, elle peut indiquer au conducteur la bonne voie et projeter des lignes ou des graphiques similaires sur la route. C’est le cas par exemple lorsque le conducteur dépasse une zone de travaux. La technologie Matrix LED Laser est capable de projeter deux bandes de lumière d’environ 15m de long sur les bords de la route pour indiquer la largeur de la chaussée. Tout comme la technologie Matrix LED, elle peut également mettre en évidence les panneaux de circulation et éviter l’éblouissement des autres usagers.

Une chose est sûre, les techniciens de l’éclairage chez Audi ne manquent pas de défis à relever pour les années à venir. Les possibilités d’utilisation de l’éclairage comme moyen de communication sont multiples et surtout gage de sécurité pour les conducteurs.

