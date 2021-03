Après une année 2020 cauchemardesque, les concessionnaires automobiles semblent rependre du poil de la bête, comme le confirment les derniers chiffres. Selon l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM), plus 14.111 véhicules ont été écoulés au mois de février 2021, soit une hausse de 5,84% par rapport à la même période de l’année passée.

La période de confinement et la crise qu’elle a induite sur la vente des voitures semble de l’histoire ancienne. Entamée dès juillet 2020, la reprise est bel et bien au rendez-vous et les concessionnaires ont réalisé des chiffres encourageants en cette fin du deuxième mois de l’année. Concrètement, 14.111 véhicules ont été vendus durant le mois de février toutes catégories confondues, dont 12.542 voitures de particuliers (VP) et 1.569 de véhicules utilitaires légers (VUL).

Cette embellie se confirme même en consolidé, puisque les deux premiers mois de l’année ont également connu une hausse des ventes avec 27.446 véhicules écoulées, soit une progression de 6,23% par rapport aux deux premiers mois de l’année 2020. Autant d’éléments prometteurs qui cachent toutefois des disparités. En effet, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne.

Ainsi, des marques qui figuraient jusque-là dans le Top 10 des véhicules les plus vendus, connaissent des baisses de régime. C’est le cas de Dacia par exemple qui, malgré ses 3.632 voitures vendues en un mois, enregistre une baisse de 3,71%, de Citroën (-29,56%), de Fiat (-21,97%), de Volkswagen (-16,69%), Peugeot (-3,68%) ou encore de Hyundai (-2,67%).

Seules les marques Renault, Opel, Skoda et Toyota font bonne mine avec respectivement des hausses de 37,49%, 13,6%, 129,79% et 15,67%.

Du côté des voitures « Premium », les trois marches du podium restent dominées par Audi, Mercedes et BMW avec des parts de marché de 2,23%, 2,25% et 1,57%, selon les chiffres de l’AIVAM. Les trois constructeurs allemands ont, en effet, écoulé respectivement 314, 262 et 220 unités en février 2021. Pour sa part, Porsche a augmenté ses ventes de 76,92% à 23 véhicules tandis qu’Alfa Romeo poursuit son ascension avec 54 véhicules vendus, soit une progression de 134,78%, en 7e place du podium.