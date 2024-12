Dacia Maroc inaugure une nouvelle ère avec le lancement de son tout premier modèle hybride, le Jogger Hybrid 140, fabriqué au Maroc. À l’occasion d’un test drive, nous avons exploré les performances et l’éco-responsabilité de ce véhicule familial révolutionnaire.

Dacia Maroc a récemment organisé la 4e édition du Dacia Talk pour annoncer la commercialisation du Jogger Hybrid 140, prévue pour le 13 janvier 2025. Premier modèle hybride de la marque et premier véhicule fabriqué au Maroc à intégrer cette technologie, le Jogger Hybrid 140 offre une expérience de conduite inédite et éco-smart, en ligne avec les valeurs de Dacia: économie et écologie.

Un test drive convaincant

Lors du Drive Test, le Jogger Hybrid 140 nous a impressionné par sa simplicité d’utilisation et son agrément de conduite. La voiture démarre systématiquement en mode électrique, permettant de circuler en ville en toute discrétion et dans un confort auditif optimal.

Avec une motorisation hybride multimode associant un moteur électrique et un moteur thermique 1.6, le véhicule gère automatiquement les alternances entre propulsion électrique et thermique, optimisant ainsi la consommation. Sur routes dégagées, le Jogger déploie pleinement ses performances, combinant efficacité et plaisir de conduite.

Ce modèle conserve les points forts du Jogger classique, notamment une habitabilité exceptionnelle, y compris pour les passagers du troisième rang, et une soute volumineuse idéale pour les grands trajets en famille.

Un hybride à la portée de tous

Cette version hybride conserve tous les atouts de la gamme Jogger sans compromis sur l’habitabilité ni la capacité de chargement, grâce à une conception prévoyant l’intégration de la batterie de traction sous le plancher.

Une technologie hybride fiable et durable

Le Jogger Hybrid 140 combine performance et efficacité grâce à sa batterie de 1,2 kWh (230V) et un système de freinage régénératif, il permet de rouler jusqu’à 80% du temps en mode tout électrique en ville, réduisant ainsi les émissions et la consommation.

Ce véhicule reflète la stratégie éco-smart de Dacia. La marque mise sur la sobriété et la légèreté pour minimiser l’impact environnemental, tout en proposant des véhicules fiables et accessibles. Cette démarche s’inscrit dans une longue tradition de succès pour Dacia, qui domine le marché automobile marocain depuis 14 ans consécutifs. Avec le Jogger Hybrid 140, Dacia Maroc continue de révolutionner la mobilité familiale en offrant un véhicule robuste, pratique et respectueux de l’environnement, à un prix imbattable.

Le Jogger Hybrid 140 est proposé à partir de 256.900 DH.