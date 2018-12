SUV Audi: quel Q choisir ?

De la citadine Audi Q2 à la prestigieuse Audi Q7 en passant par la sportive Audi Q3 ou la grande Q5, la gamme des SUV Audi offre un vaste choix. Aussi à l’aise en paysage urbain que sur des terrains offroad, voici des voitures prêtes à vous emmener toujours plus loin dans des espaces, sur des chemins escarpés ou des routes urbaines... Tour d'horizon.

AUDI Q2

Avec le Q2, la marque aux anneaux s'attaque au domaine des petits SUV de luxe avec un modèle reprenant les codes à l'origine de son succès.

Solidement campé sur ses quatre roues, le Q2 est bien proportionné avec une esthétique mettant en valeur le côté «baroudeur» de la voiture. Sa calandre hexagonale devient la signature de la gamme «haute» du constructeur, la gamme «basse» (série A) disposant d'un «nez» plus étroit. Côté plate-forme, le Q2 fait appel à la moderne et récente MQB.

Une fois installé à bord, on est impressionné par l'espace disponible : même à l'arrière, un grand gabarit voyagera correctement. Le coffre, dont le plancher peut se régler en deux hauteurs, offre une contenance satisfaisante (405 litres). Bref, on se croirait presque à l'intérieur du grand frère Q3 (4, 39 m). Un empattement (distance entre les essieux) identique pour les deux véhicules (2, 60 m) explique ce sentiment d'aisance dans le Q2. Au volant, comme à l'accoutumée chez Audi, l'ergonomie est excellente, les matériaux luxueux, les ajustements impeccables.

Toutes les aides à la conduite présentes sur l'Audi A4 sont disponibles sur le Q2. On retrouve ainsi le «cockpit virtuel», un grand écran placé derrière le volant, accueillant en fond le GPS. Espace, puissance, confort, finition, esthétique, ce Q2 a tout pour plaire.

Deux motorisations sont disponibles au Maroc: en essence, le bloc 1 litre TFSI de 116 chevaux qui promet une consommation mixte de 5,1 l/100 km. Le diesel adopte l'incontournable bloc 2 litres TDI de 143 chevaux qui consomme en moyenne 4,8 l/100 km. Ces deux motorisations sont couplées à une boite S-Tronic 7 rapports.

AUDI Q3

La nouvelle génération du SUV compact de la firme aux anneaux s'étoffe avec la volonté de reprendre la main sur un marché premium de plus en plus encombré.

Porté au firmament lors de son lancement, en 2011, le Q3, a été malmené par une concurrence toujours plus inventive et ce, jusque dans son propre camp, où un Q2 l'a rapidement éclipsé dans les ventes. De quoi accélérer son renouvellement ou plutôt son futur positionnement.

En portant sa longueur de 4,39 m à près de 4,50 m, le nouveau Q3 rompt avec son côté discret pour afficher une vraie personnalité. Derrière cette imposante calandre octogonale et ce regard acéré, son profil quasi sportif ne laisse planer aucun doute sur sa volonté de reconquérir sa place de leader sur le marché.

A l'intérieur, fini l’austérité ambiante. La qualité de fabrication et, notamment, de la précision de ses assemblages est en revanche toujours présente. Tout en égayant l'ensemble, le recours à la suédine en différents endroits parachève l'appartenance à l'univers du premium.

Concernant l'instrumentation, on retrouve le virtual cockpit et, pour l'info-divertissement, l'écran se veut tactile, d'où l'absence de pavé de commande à portée de main.

L'espace de vie a été redéfini et se veut confortable, mais c'est à l'arrière que le progrès se montre le plus sensible. Autre aménagement capital, l'adoption d'une banquette fractionnable et coulissante. Question contenance, le Q3 propose désormais un coffre variant de 530 à 675 l, voire 1.525 l, assises rabattues. Bien sûr, le SUV phare de la marque des anneaux se pare de tous les raffinements technologiques du moment, entre autres dans le domaine des aides à la conduite.

Le recours à la fameuse plateforme MQB confère au comportement du Q3 une rigueur doublée d'un agrément de conduite difficilement critiquable.

Sous le capot, on retrouve le 2.0 litres TDI décliné en 140 avec une boite manuelle à 6 rapports et en 177 chevaux avec une boite S-Tronic 7 rapports.

AUDI Q5

Débarqué sur la planète des SUV de moyen format dans le courant de l'année 2008, ce véhicule aura réussi un parcours sans faute.

Pendant plusieurs années, le Q5 aura caracolé en tête des ventes de sa catégorie. La nouvelle génération évolue en héritant de quelques codes des nouveaux modèles.

Le Q5 accueille la nouvelle calandre évasée entourée d'un épais cadre chromé, caractéristique des modèles de la famille Q. Autour de la plateforme MLB partagée avec les Audi A4 et le Q7, le nouveau Q5 repose sur un empattement allongé de 10 mm (2,82 m). Au total, il gagne 30 mm en longueur, ce qui permet au passage de gagner 10 litres de volume de coffre. Banquette arrière rabattue, le Q5 peut embarquer 1 550 litres de bagages. Cette plateforme conjuguée à l'emploi d'aluminium pour la structure entraîne un gain de poids pouvant atteindre 90 kilos.

L'adoption de la plateforme MLB entraîne également le passage à la nouvelle planche de bord inaugurée par la berline A4. En option, il sera également possible d'accéder à l'affichage tête haute. La deuxième génération du Q5 intègre une batterie de nouvelles assistances à la conduite. On recense notamment parmi elles, un régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la file, l'assistant de sortie de stationnement, l'assistant d'évitement de collision ou de changement de direction, la lecture des panneaux routiers, le park assist et l'assistant à la descente. Parmi les équipements de série dédiés à la sécurité, on trouve le «Pre sense city» prévenant les collisions avec des piétons ou des véhicules en environnement urbain.

Le Q5 est équipé du 2.0 TDI 190 ch.

AUDI Q7

Allégé, modernisé, suréquipé, le Q7 s'inscrit dans une tradition de classicisme qui est désormais celle de la marque aux anneaux.

Le nouveau Q7 adopte des lignes qui sont dans l'air du temps avec un design consensuel qui s'explique par la volonté de plaire à un large public. L'intérieur est conforme à la norme Audi. Tout est net, bien fini, et ergonomique. On retrouve l'univers commun à tous les modèles de la marque.

Ce grand SUV dispose d'une longue liste d'aides à la conduite, dont beaucoup sont intégrées dans des «packs». On retrouve les fondamentaux (régulateur de vitesse adaptatif, phares et essuie-glaces automatiques, avertisseur de franchissement de ligne…) mais aussi de nouveaux dispositifs, comme l'«assistance embouteillage», qui soulage le conducteur en cas de congestion du trafic et un indicateur d'inter-distance avec le véhicule précédent.

Le Q7 brille aussi par son exceptionnelle connectivité. On peut ainsi démarrer le chauffage à distance, retrouver une place de parking, ou encore se servir de son smartphone comme clé du véhicule.

Fort de 435 ch, l'Audi SQ7 TDI dispose de la transmission intégrale quattro et d’une boîte de vitesse automatique Tiptronic à 8 rapports.

Plus d'infos: www.audiventesprivees.ma/suv.html