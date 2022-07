Au Maroc, Seat se repositionne sur le marché émergent de l’électrique et de la mobilité urbaine avec Seat MO 125, un deux-roues stylé au tarif compétitif.

Le Seat MO 125 est la solution de mobilité la moins chère du marché avec une consommation de 5 DH pour 100km. C’est la promesse du constructeur espagnol qui vient de lancer au Maroc son modèle de scooter électrique. Ce premier deux-roues 100 % électrique de Seat offre à la fois une solution de mobilité efficace et une dynamique de conduite exceptionnelle, le tout sans émissions de CO2.

«Le monde change et les approches de la mobilité doivent évoluer avec lui, en particulier dans les environnements urbains», a annoncé Lucas Casasnovas, Director General SEAT MO.

«Le Seat MO 125 démontre l’engagement permanent de Seat MO, la division dédiée à la mobilité urbaine de SEAT, à prendre soin de l’environnement, des villes et des personnes. SEAT MO continue de développer des produits et des services de mobilité urbaine qui assurent une mobilité silencieuse, sans émissions et avec une empreinte minimale, afin d’améliorer la qualité de vie des citadins», renchérit Lucas Casasnovas.

Motorisation et puissance

Ce scooter se distingue par un design aux lignes tendues, et un aspect épuré mis en valeur avec des options spécifiques de couleur mate. Le Seat MO 125 associe un moteur électrique de 7 kW (puissance maximale de 9 kW) à une batterie lithium-ion de 5,6 kWh pour offrir une autonomie allant jusqu’à 137 km avec une seule charge.

Taillé pour la ville, il peut passer en 3,9 secondes seulement de 0 à 50km/h et atteindre une vitesse de pointe de 95 km/h.

Commercialisé au Maroc dès ce mois de juillet, le SEAT MO 125 sera proposé à la vente au prix de 69.900 DH avec des offres de financement attractives. Il bénéficie d’une garantie de deux ans et sa batterie quatre ans.

Seat, 1 Rue Ibrahim Gdali, Casablanca

Tél.: 05 20 00 62 04