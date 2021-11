Citroën dévoile le nouveau visage du C3 Aircross. Restylé avec un habitacle modernisé, le petit SUV aux chevrons se renouvelle et repart à l’assaut d’un segment fortement concurrentiel avec des arguments de taille.

Les designers Citroën ont retouché la face avant du C3 Aircross, qui gagne aujourd’hui en maturité, sans pour autant perdre sa singularité, conservant ainsi la nouvelle signature de la marque aux chevrons, initiée en 2021. Un raffinement que l’on retrouve à travers les nouveaux sièges Advanced Comfort, au revêtement spécifique comme la surpiqûre, inaugurée sur Nouvelle C4 et unique sur le marché et qui se traduit par une série de chevrons stylisés.

Cette nouvelle face avant propose plus de structure en relevant la perception de hauteur du capot. Plus moderne, elle rend ce SUV encore plus expressif et robuste. Les doubles chevrons chromés évoluent en s’élargissant en direction des projecteurs à LED, dans l’esprit de Nouvelle C3 ou Nouvelle C4, mais dans une interprétation plus musclée. Résultat : un SUV au caractère affirmé qui conserve sa silhouette et son attitude haute sur la route.

Le SUV conserve sa luminosité de référence à travers des projecteurs à LED qui apportent encore plus de clarté et de sécurité, favorisant un sentiment de protection sur la route. C3 Aircross dispose également d’une nouvelle grille avec un motif géométrique inédit et le nouveau sabot gris argent, intégrant des inserts colorés, renforce sa robustesse.

Grâce à ses dimensions extérieures compactes de 4,16m lui offrant maniabilité et agilité, C3 Aircross apporte une proposition unique sur son segment avec un espace habitable sans équivalent.

Offrant une grande polyvalence d’usage avec son gabarit extérieur compact et son espace à bord généreux, ce nouveau C3 Aircross monte aussi en gamme avec pas moins de 70 combinaisons possibles. Sept teintes extérieures sont proposées dont 3 nouvelles, avec le kaki grey, le voltaic blue et le blanc banquise.

Ce véhicule propose également de nouvelles jantes au dessin plus graphique et dynamique, disponible en finition diamantée pour offrir un look plus raffiné. La montée en gamme de la personnalisation continue à l’intérieur avec une offre de deux ambiances différentes, chacune ayant sa propre identité pour répondre aux attentes et aux envies des clients exigeants.

En matière de technologie, le nouveau C3 Aircross dispose d’un nouvel écran tactile plus grand de 9 pouces. Un nouvel écran plus qualitatif qui permet notamment de mettre en avant la Citroën Connect Nav ou la fonction Mirror Screen compatible Android Auto et Apple CarPlay. Sont également proposés la recharge sans fil pour smartphone et le Citroën Connect Assist.

Ce C3 Aircross dispose de quatre technologies d’aides à la conduite intuitives qui facilitent la vie au quotidien afin de rendre chaque trajet plus facile et plus sûr. Des équipements qui simplifient le quotidien comme la caméra de recul Top Rear Vision qui permet de reconstituer sur l’écran tactile l’environnement arrière de la voiture.

Bien campé sur ses roues avec un capot haut et horizontal, des volumes généreux et des protections à 360° faisant écho aux vitrages continus tout autour de la carrosserie, le nouveau C3 Aircross a tout pour plaire.

Sous le capot, on retrouve le fameux moteur diesel du 1,5 litre HDI décliné en 92 et en 120 chevaux.

A partir de 185 900 DH.