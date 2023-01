Pour célébrer ses 75 ans, Porsche a dévoilé, vendredi à Berlin, un concept car inspiré de la mythique Porsche 356 N°1 spécifiquement crée pour l’occasion: la Porsche Vision 357. Une réinterprétation moderne et fascinante de son tout premier véhicule homologué qui fait déjà rêver les amoureux de la marque.

Le 8 juin 2023 marquera les 75 ans de l’homologation de la Porsche 356 No. 1 Roadster, premier modèle créé en 1948 par Ferdinand Porsche. Pour célébrer l’évènement, le constructeur allemand a créé un concept-car qui rend hommage au modèle originel en le baptisant logiquement Porsche Vision 357.

En marge de l’exposition à Berlin retraçant les 75 ans de Porsche Michael Mauer, vice-président du style du constructeur a souligné l’importance de faire le lien entre le passé et le futur de la marque : « Nous avons créé un cadeau d’anniversaire très particulier sous la forme de la Porsche Vision 357, qui se base sur la 356 pour souligner la signification du design dans notre ADN.

Le concept-car est une tentative d’associer le passé, le présent et l’avenir avec cohérence, avec des proportions qui rappellent son archétype historique et des détails qui montrent notre vision pour le futur. »

Concrètement, la Porsche Vision 357 répond sans ambiguïté à la question : « à quoi pourrait ressembler aujourd’hui le rêve de Ferry Porsche d’une voiture de sport ? »

Design inspiré du passé mais résolument futuriste

La Porsche Vision se découvre comme une interprétation inédite de la 356 en reprenant ses lignes sous une forme plus moderne et un style épuré.

De profil, on reconnaît tout d’abord la silhouette de la première Porsche de l’histoire mais très vite, l’œil est attiré par des évolutions esthétiques significatives comme la lame façon course à l’avant surmontée de phares arrondis ronds dans le plus pur style Porsche, mais quasi invisibles ainsi que des ailes galbées à l’avant comme à l’arrière.

Lire aussi: Automobile : Volkswagen donne son feu vert à l’entrée de Porsche en bourse

Le très court pare-brise, dépourvu du montant central de la 356, reprend la forme d’une visière de casque et se prolonge par les vitres latérales grâce à des montants en A peints en noir. Ne cherchez pas les rétroviseurs à l’extérieur de la Vision 357. Porsche a choisi de remplacer ces derniers par des caméras intégrées au toit. Même constat pour les poignées de portes qui sont cachées dans les vitres arrières à proximité des prises d’air.

L’arrière de ce concept car reste dans la lignée des roadsters Porsche avec une poupe très arrondie et se dote d’un diffuseur épais intégrant deux sorties d’échappement rondes et une grille qui rappelle celle de la 356.

Parées d’enjoliveurs en fibre de carbone, les roues de 20 pouces quasi pleines sont en magnésium pour améliorer l’aérodynamisme au même titre que les éléments précédemment cités (rétroviseurs, poignées de portes).

Sous le capot : toute la puissance du coupé 718 Cayman GT4 RS

La motorisation de la Porsche Vision 357 est construite sur la base du coupé 718 Cayman GT4 RS, avec un six cylindres à plat 4.0 de 493 ch. La puissance est transmise aux roues arrières via un couple de 449 Nm et permet une montée en régime pouvant atteindre 9 000 tr/min. Autant dire que les performances sont au rendez-vous de l’anniversaire 75 ans de la marque.

Notons que deux nuances de gris couvrent la carrosserie: l’Ice Grey Metallic et le Grivola Grey Metallic pour être précis.

Pour finir, les amateurs de la marque Porsche seront ravis d’apprendre que le constructeur allemand a prévu plusieurs célébrations et expositions en 2023 dans le cadre de son 75ème anniversaire. Des rendez-vous que H24info ne manquera pas de vous rappeler tout au long de l’année.