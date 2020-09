Photos. Kia Maroc lance le Seltos, son nouveau SUV compact

Kia a présenté cette semaine en e-conférence le Seltos, son nouveau SUV compact au style sportif et imposant qui est désormais disponible au Maroc.

Ce nouveau modèle se distingue de ses concurrents grâce à son design sophistiqué et sportif, tout en proposant l’espace et les capacités d’un grand SUV.

Avec ses courbes audacieuses et dynamiques, le Seltos en impose avec son design extérieur, sa calandre expressive, son long capot nervuré, ses phares sculptés et ses lignes tranchantes intégrées à la carrosserie.

Long de 4 315 mm, 1 800 mm de largeur et 1 620 mm de hauteur, le Seltos possède un empattement de 2 610 mm, bien plus long que ses concurrents, ce qui en fait l’un des plus grands SUV de sa catégorie.

L’intérieur est composé de matériaux de haute qualité et des dernières technologies. Conçu pour répondre aux besoins d’une cible jeune et branchée technologie, il dispose d’un système d’info-efficace et facile d’utilisation. Le Seltos dispose, dès l’entrée de gamme, d’un large écran tactile 8 pouces compatible avec les systèmes Android Auto et Apple Carplay, intégrant la multi-connexion Bluetooth pour plusieurs appareils ainsi que la caméra de recul avec lignes de guidage.

A noter que le Seltos présente la plus grande cabine et l’un des plus grands coffres du segment B actuellement en vente avec 433 litres. Résultat : plus d’espace pour les jambes, grâce à une ligne de toit haute et droite et une plus grande hauteur libre.

Boite auto dès la première finition

Côté moteur, on retrouve le diesel Smart Stream de 1 497 cm3, unique motorisation au catalogue Kia Maroc, d’une puissance de 115 ch et d’un couple de 250 Nm. Il est associé à une transmission automatique ou manuelle six vitesses, quelle que soit la finition choisie. Smart Stream est la nouvelle stratégie de la marque visant à améliorer le rendement énergétique et à réduire les émissions de ses moteurs à combustion interne, tout en optimisant les composants du moteur.

A noter que Kia Maroc propose une offre unique sur le marché en proposant la boîte manuelle et la boîte automatique sur l’ensemble des finitions disponibles Motion, Motion+, Active et Exécutive.

Le nouveau Kia Seltos est disponible en 4 niveaux de finition: Motion, Motion+, Active et Exécutive à partir de de 219.000 DH en finition Motion (prix de lancement).

